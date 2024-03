Jaime Lorente sorprendió al recordar su extraña muerte en 'El secreto de Puente Viejo': “No se me olvidará jamás”

David Broncano recibió este lunes la visita de Jaime Lorente, que acudió a La Resistencia para promocionar Mano de hierro, nueva serie de Netflix que se adentra, como analizamos en nuestra crítica, en el narcotráfico del puerto de Barcelona. Durante su entrevista, el actor acabó confesando la mentira que puso en su currículum y recordó una anécdota simpática sobre su salida de El secreto de Puente Viejo.

“He visto que sabes hacer beatbox”, comentó sorprendido el presentador de Movistar Plus+. “Eso es mentira”, respondió rápido el intérprete antes de que el cómico le informase de que lo ponía en su página web. “Ya lo sé...”, dijo sonrojado el murciano, que acabó reconociendo que maquilló un poco sus CV.

“Hay un momento en la vida donde uno tiene que decir que sabe hacer cosas para conseguir un casting. Piensas: 'Lo tengo que poner en el curriculum'. Pero es mentira, no sé hacer beatbox. Hago algo, pero poco...”, explicó mientras se animaba a hacer una pequeña demostración.

Broncano pidió entonces que se batiera en duelo con Grison, experto en la materia, produciéndose un intercambio de 'golpes' en el que el guitarrista del programa (campeón mundial del 3º Boss Loopstation Contest y un maestro de esta modalidad) desplegó toda su artillería.

Jaime Lorente recuerda su muerte en 'Puente Viejo'

“Me ha faltado una frase...”, se quejó Lorente “humillado”, al que Grison no dio oportunidad de réplica. “Esto es como cuando estaba en El secreto de Puente Viejo, que me mataron en off, tío”, recordó entonces el actor, sorprendiendo al humorista.

“¿Tú estuviste en El secreto de Puente Viejo?”, preguntó extrañado el presentador. “Sí, estuve y me mataron en off. No se me olvidará jamás”, respondió Lorente, que dio más detalles de aquello. “Me morí y lo comentó otro. Uno fue al bar y preguntó: '¿Dónde está Elías?' Y le dijeron: 'Se ha muerto'. Me lo ha recordado esto... no me han dado la oportunidad”, sentenció el actor que saltó a la fama mundial gracias a La casa de papel, provocando carcajadas en plató.