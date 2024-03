'La Resistencia' confundió a sus seguidores: se retrasó a la 1 por el fútbol, pero se 'spoileó' a sí misma en redes

Los fans de La Resistencia vivieron este miércoles una gran confusión al ver que el programa no daba comienzo a su hora habitual. El show de David Broncano en Movistar Plus+ no arrancó hasta pasada la 1:05 de la madrugada. Sin embargo, las cuentas oficiales del formato en redes fueron publicando desde las 23:30 de la noche fragmentos de una emisión que no se estaba produciendo, lo que causó bastante desconcierto entre los espectadores. ¿Qué ocurrió?

Todo se desencadenó cuando el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán se alargó hasta la prórroga y sus posteriores penaltis, concluyendo a las 23:45 de la noche en el canal Movistar Plus+ Liga de Campeones. Acto seguido, arrancó en esta misma cadena el tradicional post con Susana Guasch, llamado Noche de Champions, en el que se analiza todo lo ocurrido en la jornada de la competición europea.

Un programa que este miércoles se emitió de forma simultánea también en el canal principal de la plataforma (M+), a la hora en la que la cadena ofrece habitualmente La Resistencia. Sin embargo, lo que pudo ser 'simplemente' un importante retraso en su arranque, produciéndose más de hora y media después, se agravó por lo que estaba ocurriendo de forma paralela en redes sociales.

Me preocupa tu carpeta de oculto en la Galería del móvil, @mcamposgalan pic.twitter.com/AVRS3ECgHV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 13 de marzo de 2024

Mira que tiene hitazos Ayax pero tiene polémicas y cagadas que son oro molido de Internet.



Por un 2024 sin liadas, Ayax. Confiamos 🙏🏻 pic.twitter.com/scfGAx0oR1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 14 de marzo de 2024

Confusión con 'La Resistencia' en redes sociales

Y es que, desde las 23:30 a la que normalmente da comienzo el late show -de hecho estaba anunciado así también para este mismo miércoles en la guía de programación de la plataforma, con la visita del cantante Ayax-, las redes sociales de La Resistencia iban publicando en Instagram y X (antes Twitter) fragmentos de la entrega del formato prevista para anoche.

Cabe recordar que el programa de David Broncano no es en directo, sino que se graba diariamente horas antes de su emisión en Movistar Plus+. Por tanto, la explicación a lo ocurrido en redes es que las cuentas oficiales de La Resistencia habrían programado sus publicaciones y posts, previendo que el late night se ofrecería a la hora indicada, algo que no estaba sucediendo.

En ese momento, muchos seguidores del espacio de la plataforma de pago manifestaron sus quejas, al ver que La Resistencia no se estaba ofreciendo ni en M+, ni en el canal temático propio que tiene el show, donde se estaban emitiendo entregas pasadas. Finalmente, el programa terminó iniciándose a la 1:06 de la madrugada, ya sí en ambos canales.

verTele se ha puesto en contacto con Movistar Plus+ para conocer la explicación de estos extraños movimientos pero, de momento, no ha recibido ninguna respuesta al respecto.

cuando cojones piensa empezar el programa, esto es inhumano — Josemagomezz (@Josemagomezz) 13 de marzo de 2024

Estáis spoileando el programa, que aún no ha empezado 🤦🏻‍♂️ — ɹoʇɔíΛ (@ViKo_LH) 13 de marzo de 2024

Si pudiéramos ver el programa sería la hostia — Josemagomezz (@Josemagomezz) 13 de marzo de 2024

Cortad a los del furbo que no nos interesa. — Mel (@IamnotMelxdy) 13 de marzo de 2024

Ahí ahí, programando los tuits. Si no se emite hasta la 1 será problema de otro.

Cuando ya parece que no la podeis hincar menos, dais una vuelta de tuerca más.

Bravo cojones!!!! — El borde del abismo (@FranSanchezMarc) 14 de marzo de 2024

Aún no lo estáis emitiendo! — Eloy Luque (@eloyelbonnoi) 13 de marzo de 2024

Jajaja, vaya una mierda. Más de la una y no hay programa. Lo habrán borrado o algo — Cristóbal Navalón (@cnavalon77) 14 de marzo de 2024

A ver @a_pinacho que el Atleti se fue a la prórroga y el programa no empezó todavía. Levanta de la cama y quita los putos tweets programados que haces spoiler. Ya sé que te suda los huevos la cuenta de Twitter pero haz algo — Tom Play (@GranjaDelTioTom) 13 de marzo de 2024