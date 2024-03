Broncano llamó a la madre de María Hervás por un conflicto familiar y le colgó tras censurarle un comentario

La Resistencia vivió un momento familiar este lunes 11 de marzo con la llamada en directo de David Broncano a Juana, la madre de su invitada María Hervás con la que esta tenía un “enfado de los gordos” y que propició un acercamiento de cara a una probable reconciliación.

Mientras se habla de su posible fichaje por RTVE, el presentador de Movistar Plus+ aprovechó la visita de Hervás e Irene Esser por la segunda temporada de El Inmortal para tomar la iniciativa y llamar por teléfono a la progenitora de la primera. “Estamos enfadadas y no sé si esto le va a hacer o mucha gracia, y entonces va a ser la reconciliación, o ninguna”, comentó la actriz, con visible preocupación.

Según contó la propia Hervás, ambas mantenían “un enfado de los gordos” por un “conflicto sostenido en el tiempo” del que no quiso dar más detalles. Y aunque pidió a Broncano que no mencionase su enfrentamiento familiar en la llamada, entre el cómico y su compañera de reparto Irene Esser consiguieron dar pasos adelante de cara a un acercamiento entre la intérprete y su madre.

“Estoy con tu hija en La Resistencia, el programa de televisión”, dijo el conductor de Movistar Plus+ al inicio de una llamada que no empezó con buen pie. “¿Pero tú quién eres?”, le preguntó su interlocutora, extrañada. “Es un programa de televisión y estamos entrevistando a tu hija María”, informó Broncano. “Me parece muy bien, ¿pero tú quién eres? Tendrás un nombre, ¿no? Comprenderás que no era justo que tú supieras que yo me llamo Juana. De repente hablar con un sin nombre...”, insistió la progenitora de la invitada.

Es mejor ver la llamada a la madre de María Hervás como ha ocurrido porque ha sido tenso.



Todos queríamos que acabase pero que no parara nunca. Si no lo habéis visto en el programa completo y lo estás viendo por primera vez en redes, échate un ratillo para escucharlo entero. 💎 pic.twitter.com/7U7mvlZxRx — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 11, 2024

Broncano colgó por un comentario sobre Movistar Plus+

“Tu madre va muy fuerte”, dijo el presentador a María Hervás, antes de retomar una conversación en la que terminó intercediendo la actriz para pedir a su familiar un favor: “La entrevista no está yendo muy bien. Hemos venido a promocionar El Inmortal, la segunda temporada. ¿La has visto? ¿Puedes explicar de qué va?”, planteó.

Juana contó que la serie “va de unos sinvergüenzas que destruyeron a mucha juventud y a muchas familias por el tema de las drogas, pero la serie está muy bien hecha, muy conseguida, y el papel que interpretáis todos los actores está muy bien”. Pero cuando mencionó a Movistar Plus+, hizo un comentario que el programa censuró con un pitido y que propició que Broncano incluso colgase el teléfono en directo.

“No me puedes hacer esto cuando llevamos sin hablarnos casi un año”, dijo María Hervás al presentador al ver lo que acababa de suceder. Él volvió a llamar para explicar el motivo de la interrupción de la llamada, aunque por segunda vez los espectadores sólo escucharon un pitido. “Llevo tres minutos hablando sola como una imbécil. Me han censurado”, se quejó Juana.

Antes de despedirse, la madre de la actriz preguntó si iban a pagarle su intervención en La Resistencia e Irene Esser se ofreció a enviarle chocolate. “Me tomo un café contigo y con María, comemos chocolate y nos damos un abrazo”, planteó, intentando limar asperezas entre su compañera y su madre. “Eso está muy bien. Hay que dar muchos abrazos y muchos besos, que todo esto dura poco”, zanjó Juana.