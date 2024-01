Joaquín Prat cuestiona 'La isla de las tentaciones': “Tengo dudas de que no esté todo preparado”

Hay algo en La isla de las tentaciones que chirría a Joaquín Prat. “De verdad, a veces tengo mis dudas de que no esté todo preparado”, sugirió este miércoles desde Vamos a ver, el magacín que presenta cada mañana en Telecinco.

Aunque ambos programas se emiten en la misma cadena, el periodista sintió la necesidad de hacer este comentario tras ver uno de los anuncios del popular reality en el que varias parejas ponen a prueba sus relaciones en presencia de un grupo de solteros y solteras dispuestos a todo.

“He visto algunos cebos... Yo, de verdad, a veces tengo mis dudas de que esto no esté todo preparado. ¡Es que van a saco!”, declaró ante las cámaras. Sorprendidos, sus compañeros de Vamos a ver mostraron su simpatía por el formato que produce Cuarzo: “Es la vida misma, es un experimento social. Me encanta ver esto porque me enseña lo que no quiero en mi vida”, apuntó Alexia Rivas. “Luego te quejas de que no te salen novios. ¿Tu vida es así?”, le preguntó Prat, que no salía de su asombro.

Antonio Rossi respaldó al presentador de Vamos a ver, si no totalmente, al menos en parte: “A mí me da un poco de vergüenza ajena de vez en cuando, porque van a saco, no disimulan”, comentó abochornado tras ver las últimas imágenes llegadas desde La isla de las tentaciones.