Tensión entre Sardá y El Cordobés en 'TardeAR': “Pensé que nunca dirías algo que te he contado en privado”

Manuel Díaz 'El Cordobés' y Xavier Sardá protagonizaron este miércoles un momento de tensión en TardeAR, el programa de Telecinco en el que coinciden habitualmente.

Tenían sobre la mesa un tema jugoso del que se está hablando en todas las tertulias de televisión: la cancelación de la boda de Juan Ortega y Carmen Otte en el último instante por decisión del novio.

Al parecer, El Cordobés había hecho algunos comentarios privados tras las cámaras de TardeAR, y Sardá quería que los compartiera con el público.

“¿Hay algún torero heterosexual?”, le preguntó el presentador catalán en un momento de absoluto desconcierto. “¿Qué es eso?”, respondió su compañero.

Instantes después, Sardá volvió a la carga. “Te está temblando el semblante por todo lo que nos has contado antes y no quieres contar ahora. No estoy bromeando”, exclamó desde el otro lado de la mesa, provocando así la reacción del matador: “Javier, no se te puede contar nada. Eso era una conversación entre nosotros y tú me sonsacas”, se quejó.

“Me has demostrado que no eres mi amigo”

Se escuchaban algunas risas en el plató y ellos mismos afrontaron la discusión con buen semblante, pero la tensión iba en aumento y Alaska tomó la palabra para dejar claro que “lo que Manuel contó no es una información, es una idea”.

Sardá insistió lo indecible para que El Cordobés compartiera en público sus reflexiones, y eso acabó molestando al madrileño: “Yo confiaba en ti y pensé que nunca dirías algo que te he contado en privado. Me has demostrado que no eres mi amigo”, le espetó en el momento más tenso del rifirrafe.

Sardá no se quedó callado. Más bien al contrario, justificó su postura con el mismo tesón con el que le habían abroncado: “Yo sí confiaba en ti. Estamos en televisión, y allí [detrás de las cámaras] te haces el bocachanclas y aquí [en el plató] cierras la boca”.

Minutos después, El Cordobés insistió en que el tertuliano siempre le intenta “sonsacar” información y que se aprovecha de su inexperiencia en los medios de comunicación. Su relación con él es de “amor-odio”, reconoció.