Mediaset apuesta por sorpresa y tras cuatro galas por 'El Debate de las tentaciones', pero lo relega a Mitele Plus

La séptima edición de La isla de las tentaciones finalmente tendrá su propio debate. Al contrario que en años anteriores, el reality se estaba emitiendo esta temporada sin un programa complementario en Telecinco o Cuatro, dejando el análisis y las entrevistas a los protagonistas para Tentaciones After Show, el videopodcast que presentan Marta Peñate y Asier Montaño en Mitele Plus. Pues bien, Mediaset ha anunciado ahora, después de haber ofrecido tres galas (cuatro si contamos la de esta semana), que sí habrá Debate de las tentaciones. Pero no lo emitirá en uno de sus dos principales canales, sino que lo relegará precisamente a Mitele Plus.

Según informa el grupo, este viernes 26 de enero, a partir de las 9:00 horas, estará disponible el primer debate de la edición en la plataforma online. Cada entrega estará conducida por Sandra Barneda y Mediaset compartirá los 20 primeros minutos en abierto a través de Mitele. Para ver el resto habrá que estar suscrito a Mitele Plus.

Marta Peñate, Suso Álvarez, Alejandra Rubio, Mario, Makoke, Kiko Jiménez, Naomi y Zoe serán algunos de los tertulianos de los debates, que mostrarán cada semana 20 minutos con imágenes inéditas de las villas y las hogueras, además de avances exclusivos.

Andrea Bueno es la primera invitada del programa

La andaluza, una de las grandes protagonistas de la edición por la tensa hoguera de confrontación que vivió con Álvaro, acudirá al estreno del formato de Sandra Barneda y responderá a todas las preguntas que dejó en el aire tras su ruptura con su novio. Además, la joven volverá a enfrentarse a la hoguera de confrontación y, también, dará todos los detalles de la historia que tanto revuelo generó en redes sociales: la de la famosa panadera que tuvo un affaire con Álvaro.

La reacción de Álex al beso de Marieta y otros grandes bombazos

Los espectadores de El debate de las tentaciones también podrán ver las imágenes más fuertes de La isla de las tentaciones 7 en exclusiva. Además, descubrirán cómo fue la desgarradora reacción de Álex en la hoguera tras ver el beso de Marieta con Sergio.

Pero eso no es todo. En el primer debate, las luces de la tentación darán paso a un 'Visionado de emergencia' que va a marcar un antes y un después en Villa Montaña, ya que llevará al límite a una de las protagonistas.

Además, los espectadores verán el acercamiento más íntimo de Ana y Napoli. El italiano y la novia de Borja se confiesan sus verdaderos sentimientos y dejan al descubierto sus cartas en esta experiencia. Los chicos y chicas se están dejando tentar de lo lindo y parece que uno ya ha sucumbido a la tentación, protagonizando las imágenes más subidas de tono hasta el momento. Un vídeo de lo más 'hot' que se podrá ver el próximo viernes en el estreno de El Debate de las Tentaciones en Mitele Plus.