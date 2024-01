'Las Tentaciones' descubre la acusación de Andrea a Álvaro sobre el tatuaje de su cara: “Lo hiciste por el programa”

Andrea reapareció este miércoles en Mediaset después de que Telecinco emitiese la entrega de La isla de las tentaciones en la que acabó abandonando el reality tras una convulsa hoguera de confrontación con Álvaro en la que ambos acabaron rompiendo. La joven visitó el After Show del programa presentado por Marta Peñate y Asier Montaño, donde pudo repasar su fugaz paso por el formato.

El espacio de MiTele Plus aprovechó para compartir con los espectadores imágenes inéditas del tenso reencuentro de la pareja, en el que Andrea lanzó una dura acusación contra su hasta entonces novio: “¿Decimos lo del tatuaje? Que te lo has hecho por el programa”, le soltó la participante ante la atónita mirada de Sandra Barneda.

“No fue porque tú me dijiste: Háztelo, háztelo por mí, para demostrarme que si esto o que lo otro...”, se defendió el andaluz, amagando con marcharse de la hoguera. “Sigues siendo el mismo niñato”, le espetó Andrea enfadada en las imágenes. En plató, la joven seguía con atención cómo le echaba en cara a su pareja que “no lo había pasado tan mal en la vida” como en su paso por la isla.

El tatuaje de la discordia

Andrea aseguraba entonces que Álvaro quería triunfar y que, por tanto, se había tatuado su cara para ganar notoriedad en el programa. La joven hacía alusión así al famoso tatuaje de su cara que su expareja se hizo en una de sus piernas antes de volar a La isla de las tentaciones. En su vídeo de presentación, él reconocía que le había sido infiel tres veces a su chica, por lo que quería demostrarle que no habría una cuarta. Por tanto, señalaba que había decidido tatuarse su nombre y su cara para verla todos los días y tenerla siempre con él.

Emocionada, Andrea aseguró ante las cámaras de MiTele que le dolía recordar lo vivido en la isla: “Me veo sufriendo mucho. He llorado viendo el programa y me he reído, porque tengo cosas de que estoy como una cabra. Pero soy yo, punto”, explicó. “Yo no veía la presión que yo le estaba metiendo, pero yo sabía que ahí dentro no iba a aguantar y que iba a perder los papeles”, señaló Andrea, que reconoció que le echó cosas en cara a Álvaro que solo estaban en su cabeza, admitiendo que las cosas que hizo su ya exnovio en el programa no eran tan graves como ella decía.