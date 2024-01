'La isla de las tentaciones 7' finiquitó la relación de Álvaro y Andrea, destrozó a María y provocó la primera infidelidad

“Podéis marcharos todos...menos tú, Álvaro”, con esa frase pronunciada por Sandra Barneda acabó la anterior entrega de La isla de las tentaciones 7, y con ella empezó la de este miércoles, 17 de enero. El joven pudo ver cómo Andrea abandonaba la villa sin siquiera haber visto imágenes de él, explicando que su relación “no es buena para ninguno de los dos” y pidiendo salir del reality.

Segundos después, Andrea irrumpía en la hoguera: “¿Ya estás con cara de cachorrito?” era lo primero que le soltaba al verlo. “He disfrutado 10 minutos de esta experiencia, yo no he tenido ni la cita, ni he bailado llorando toda la noche. Dime lo que has hecho antes de ver las imágenes”, le pedía mientras él alegaba que solo “se había dejado llevar”.

En ese momento Andrea empezó a faltarle el respeto, a responsabilizarle de sus miedos, a decirle que se llevaría a los gatos y que se quedaría solo. Hasta que la presentadora les llamó la atención y pusieron imágenes de él con las solteras. Jugando a juegos en los que bailaban con él, le chupaban un brazo y hablaba con todas ellas. “¡Qué asco me das!”, gritaba Andrea. “Me ha molestado que le ponga el culo en la cara la mosquita muerta y que él se riera”, decía acercando su cara a la de Álvaro con tono amenazador.

Barneda les pidió que se hablaran con el corazón pero cuando él empezó diciendo que había pensado en ella “todo el rato, que quería sentirla a su lado...” ella interrumpió asegurando que se lo había “cargado todo, qué suerte haberme dado cuenta con 18 años”. Finalmente, la presentadora les preguntaba cómo querían marcharse de la hoguera y ambos respondían que “solos”, por lo que así pusieron fin a su historia (en el reality).

Al marcharse entraron Adrián y Mariona para ocupar su hueco. Llevan 4 años de relación en “diferentes etapas” y ella quiere comprobar si él está a la altura para continuar con la relación, porque es muy celoso. Por lo que podrían fortalecerse o todo lo contrario.

Drama en la hoguera de las chicas con María y Ana

María, Marieta, Ruth y Ana se sentaron en su primera hoguera, muertas de nervios, y vieron cómo sus novios pasaron las últimas horas en la villa. María fue la primera en “cagarse en su vida” al escuchar que David se había dado un beso con Valeria. Se desesperó y acabó llorando. Pero aún fue peor cuando le vio con Zaira cada vez más cercano y confesando que no tenía “a su novia en la cabeza”. “Yo me estoy cortando porque estoy enamorada pero él se la quiere follar y punto”, lamentó.

El siguiente turno fue el de Ruth que vio a Niko bailar y pasándoselo bien con las chicas. También vio cómo le daban un beso en la mejilla y hacía twerking. “Me duele la conexión con Tamara, porque se gustan, veo falta de respeto el juego del hielo y esto no es demostrar que me ama”, dijo con lágrimas en los ojos.

La tercera en sufrir las imágenes fue Ana que comprobó que Borja “estaba en su salsa” con Valeria y Andrea. Ambos en la piscina, bailando, en el jacuzzi acariciándose y diciendo que es “su media naranja”. Ella confesó que la soltera le daba “miedo” y se derrumbó al notar que no se estaba acordándose de ella.

Cerró la hoguera Marieta desconcertada con la “rubia” que bailaba con Álex. “Se la quiere zumbar, no tiene conexión, encima la conozco”, decía con rabia. “Está bien ver esta cara de mi novio, porque siempre parezco yo la peligrosa”, sentenció.

Nuevas citas, alarmas infinitas y el primer beso

Adrián escogió para su primera cita a Eva por parecerle “interesante”; Niko se decantó por Tamara por haber “conectado más”; Borja optó por Andrea mejor que por Valeria por “ser más afín”; David señaló a Zaira por ser “su mayor tentación”; y Álex decidió darle la primera a Gabriela.

Turno de las chicas que seguían “destrozadas” tras la hoguera de la noche anterior. Aún así, Mariona escogió a Julen para su primera cita; Marieta se decantó por Sergio por hacerle reír; Ana seleccionó a Napoli “por tener conexión”; María optó por Ricky por aportarle “madurez y tranquilidad”; y Ruth escogió a Joan “por sus conversaciones”.

Las horas siguientes transcurrieron con Marieta confesando que se hubiera acostado con Sergio ya si no tuviera pareja, a Napoli le salía la posesión por Ana, mientras María se marchaba destrozada a su habitación. Sin parar de llorar, se arrastraba por la cama y el suelo cada vez que escuchaba una alarma pensando que era David.

En la villa de los chicos todos se vestían de sado y Álex se ponía “tontorrón” con Gabriela, David y Zaira perreaban “muy potente”, Borja jugaba al hielo con Andrea y se metían en el jacuzzi, Adrián estrenándose y siendo él quien pasaba el hielo. Y Niko no hacía nada.

Hasta que en la villa de las chicas, Marieta se metió en el jacuzzi con Sergio y...cayó en la tentación con el primer beso de la edición.