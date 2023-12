Jonathan Majors ('Loki'), despedido por Marvel tras ser declarado culpable por agresión y acoso contra su expareja

Jonathan Majors ha sido declarado culpable de dos delitos menores de agresión y acoso contra a su exnovia, Grace Jabbari, durante un altercado producido en el interior de un vehículo a finales de marzo. El jurado, compuesto por seis personas, absolvió el lunes al actor norteamericano de otros dos cargos: uno de agresión intencionada en tercer grado y otro de acoso con agravantes en segundo grado, informa Variety.

Después de conocerse el veredicto, Variety y otros medios estadounidenses han informado que Majors ha sido despedido de Marvel Studios. Hasta ahora, la compañía había guardado silencio sobre su futuro con el interprete, que iba a ser el antagonista principal de la Saga del Multiverso. De hecho, ya había interpretado al villano Kang El Conquistador y algunas de sus variantes en Loki y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, y se esperaba que apareciera en futuras producciones marvelitas como Vengadores: La dinastía de Kang, prevista para 2026. Sin embargo, finalmente no será así.

Antes de perder su trabajo en Marvel, Jonathan Majors ya se había quedado fuera de las películas The Man in My Basement y Otis and Zelma, entre otros proyectos. Todo como consecuencia de este caso de violencia machista, por el cual estaba acusado de agresión, acoso y estrangulamiento contra su expareja.

Majors provocó varias heridas a su expareja

Fue ella quien alertó de los hechos a la policía durante la mañana del 25 de marzo. Los agentes la encontraron con signos de violencia en la cabeza y el cuello. Después detuvieron Majors en Manhattan, su ciudad de residencia. Jabbari, de 30 años, acusó al actor de agredirla en el interior de un coche después de que ella cogiera su móvil para leer el que mensaje que había recibido de otra mujer. Según la víctima, Majors, de 34 años, le quitó el teléfono a la fuerza, causándole una fuerte herida en un dedo. Después le provocó otras heridas en la nuca y una oreja cuando intentaba salir del vehículo.

Durante el juicio, que ha durado casi dos semanas, la defensa de la joven desveló una serie de mensajes y grabaciones que Majors envió a Jabbari. A través de los mismos, el actor intentó persuadir a su entonces pareja para que no fuera al hospital tras su lesión en su cabeza. Además, amenazó con suicidarse. En otra grabación, Majors le dice a Jabbari que tiene que ser como Michelle Obama y Corretta Scott King [escritora y esposa de Martin Luther King], pues él es “un gran hombre” que está “haciendo grandes cosas, no solo por mí, sino por mi cultura y por el mundo”.

Majors se enfrenta a hasta un año de cárcel

El juez Michael Gaffey ha fijado la sentencia para el 6 de febrero. Majors se enfrenta a hasta un año de cárcel, aunque podría ser condenado a libertad condicional. El actor, que estaba en auge tras su trabajo en Marvel y la tercera parte de Creed, todavía “tiene fe en el proceso y espera limpiar completamente su nombre”, ha sido su abogada, Priya Chaundhry, en un comunicado.

“Está claro que el jurado no creyó la historia de Grace Jabbari sobre lo ocurrido en el todoterreno porque consideró que el Sr. Majors no le causó intencionadamente ninguna lesión. Estamos agradecidos por ello”, añade Chaudhry. “Sin embargo, nos decepciona que, a pesar de no creer a la Sra. Jabbari, el jurado haya considerado que el Sr. Majors fue de algún modo imprudente mientras ella le atacaba”.

Con este veredicto, la carrera de Jonathan Majors en Hollywood se complica. Y con ella, también el futuro de Marvel, que debe decidir si contrata a otro actor para interpretar a Kang y sus variantes o si cambia directamente de villano para su próxima Fase. Teniendo en cuenta lo conectado que está su universo de series y películas, no se trata de una decisión sencilla para el estudio.