Jordi Évole presenta su “árida” entrevista a Josu Ternera para Netflix: “Tenemos una responsabilidad con la historia”

Jordi Évole ha hablado por fin de su película documental en la que entrevista a José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, y que verá la luz en el Festival de Cine de San Sebastián, antes de llegar a Netflix. Además, especifica el concepto del proyecto, en el que no solo habla con el que fuera uno de los líderes de la organización terrorista ETA, sino también “a una de sus víctimas directas”.

Dos semanas después de trascender la selección del proyecto para el certamen internacional, el comunicador afirma: “Una película como esta solo se podía estrenar en un festival como el Festival de San Sebastián”. La película, por cierto, tiene título: No me llame Ternera, que codirige junto a Màrius Sánchez, con quien ya firmó Amén. Francisco responde.

“Les aseguro que lo hemos hecho con una enorme responsabilidad periodística, con un absoluto respeto hacia las víctimas, y con la voluntad de que las generaciones más jóvenes conozcan uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente”, afirma el también productor, que acompaña así al lanzamiento de un vídeo donde se explica el proyecto.

“Un ejercicio de memoria histórica”

José Luis Rebordinos, director del festival, interviene en el vídeo justificando el valor de la película junto a Évole y a : “En el Festival nosotros lo que intentamos siempre [...] que sea un lugar de encuentro, donde intercambiar experiencias y donde hablar de los problemas que nos preocupan a todos. Y en el caso de País Vasco la violencia de ETA, que afortunadamente acabó hace muchos años, es un tema muy importante. Es muy difícil de entender cómo pudimos vivir tantos años con esa violencia terrorista, que nos determinó y trajo dolor a muchísima gente”.

Como responsable último del festival, afirma exigir que el terrorismo de ETA se aborde a través de películas dialécticas en la que el entrevistador ponga “al límite” con “preguntas incómodas” al entrevistado. “¿Tú crees que hemos conseguido eso?”, se pregunta Évole, antes de definir No me llame Ternera.

La describe como “una entrevista bastante seca, árida, con momentos de tensión”. “El pensamiento que tiene Josu Ternera y el que tengo yo no coindicen para nada. Hay momentos en que eso se nota, se ve y se palpa”.

El presentador de laSexta argumenta el origen de la película en estos términos: “Consideramos que tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, y la historia de España tiene una parte muy marcada por el terrorismo de ETA. Creíamos que era una ocasión única tener a alguien que perteneció a aquella organización terrorista durante toda su vida”.

Sánchez, también presente en el coloquio, cree que No me llame Ternera es un “ejercicio de memoria histórica”: “Lo que intentamos es echar un vistazo a más de 50 años de la historia reciente de un país que ahora casi no se acuerda, porque hemos pasado páginas muy rápido. Hemos crecido fotos con miembros de ETA en las estaciones de autobús y comisarías, con atentados en los informativos”.

“Es fundamental que la película sirva a nivel pedagógico”, añade Évole. “Es importante que las nuevas generaciones sepan quién es Miguel Ángel Blanco, que cuando hablen de Txapote sepan que fue el asesino de Miguel Ángel Blanco, que no es solo un cántico de jolgorio”.

Sin pactos y con presencia de una víctima

El terrorismo de ETA ha sido un tema ya abordado desde Salvados, y de ahí el interés por continuar por esta vía. El comienzo del proyecto surge en el décimo aniversario del final de la organización criminal. “No hay otra figura como la de Josu Urrutikoetxea, por su protagonismo”.

Lo han hecho en “un cuestionario donde no había pacto, de una manera completamente abierta” con Ternera, al que costó convencer, cuentan. “Pudimos hacer una entrevista exhaustiva con él”, dice sobre el filme, que durará por encima de los 100 minutos. Destacan el “papel importantísimo del archivo” y los “momentos inéditos” que permite eso, al enfrentar al entrevistado a ese archivo. “Nunca había sucedido en una producción audiovisual”.

En todo momento, Rebordinos, como director del Festival de San Sebastián, como Évole y Sánchez, expresan su interés por que “no haga daño a las víctimas”. “No puedo garantizar que haya víctimas que lo pasen mal viendo la entrevista. Es imposible. Pero hemos intentado de entrada que en el documental aparezca una víctima directo de un atentado protagonizado por Josu, que es la persona que abre y cierra nuestra película. Era importantísimo que apareciese”.

No desvela la identidad, pero sí cómo fue el proceso para cerrar esta presencia. “La persona decía que habían pasado muchos años y que necesitaba saber cuánto más, mejor”. “No diré que le dio paz, pero sí le consoló”, agrega el codirector.

“Es bueno que se sepa que esto pasó, que nos enfrentemos a ello. Se ha hecho con toda la responsabilidad que se puede hacer un trabajo así”, culmina Évole en su intervención.

Inaugurará la sección 'Made In Spain'

No me llame Ternera inaugurará la sección Made in Spain, sección no competitiva del certamen en la que concurren un total de 20 largometrajes Tras el pase en pantalla grande, Netflix se encargará de emitirla.

Cabe decir que esta es la primera producción de Producciones del Barrio, fundada por Évole y Ramón Lara, para la plataforma de streaming, donde en todo caso ya se han ofrecido otros formatos suyos. Es el caso de Salvados, que en 2018 saltó al catálogo con sus entregas más destacadas, que gozan de notable rendimiento en América Latina.

Con este, Producciones del Barrio amplía su presencia en plataformas. Vinculado a Atresmedia desde su nacimiento, donde actualmente se emiten Salvados, Lo de Évole y Anatomía de..., la productora también ha colocado programas en TVE (Proyecto Arkano), Rakuten TV (Matchday: inside FCBarcelona, Andrés Iniesta, el héroe inesperado), Movistar Plus+ (La liga de los hombres extraordinarios), HBO Max (La maldición del Windsor) y, más recientemente, en Disney+ (Amen: Francisco responde).

Sinopsis de 'No me llame Ternera'

No me llame Ternera presenta una entrevista exclusiva a una de las figuras clave en la organización de ETA: Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera. De la mano de Jordi Évole, el documental ofrece una mirada inédita desde dentro a la banda terrorista y aborda algunos de los momentos decisivos hasta su disolución en 2018. Una tensa y exhaustiva conversación que ha permitido a una víctima del conflicto resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.