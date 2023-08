Jordi Évole será protagonista del Festival de San Sebastián con la proyección de su entrevista al etarra Josu Ternera

Jordi Évole se ha integrado en la nómina de protagonistas del próximo Festival de Cine de San Sebastián a cuenta de su nuevo trabajo. El certamen cinematográfico donostiarra tiene previsto proyectar una entrevista realizada por el comunicador catalán al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera.

El festival proyectará este “encuentro” entre con el histórico dirigente etarra como parte de la programación de su 71 edición, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, según informa El Diario Vasco y han confirmado fuentes del Consejo de Administración del Zinemaldia a EFE. Eso sí, el Festival de San Sebastián ha rehusado pronunciarse aún al respecto.

Cabe indicar que el Consejo de Administración de Zinemaldia ha recibido una invitación para ver la entrevista antes de su pase público, han indicado las fuentes. Esta cúpula se integra por representantes del Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Que puedan ver algunas de las producciones que con posterioridad se proyectarán como parte de la programación del certamen no es algo inusual, en todo caso. Es una deferencia que se tiene con la dirección de manera recurrente. Maixabel o Rifkin's Festival son ejemplos previos de estas sesiones privadas especiales.

Perfil de Josu Ternera

Josu Ternera, que cumplirá 73 años en diciembre, ingresó en ETA en 1968. Siendo uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista, esta cometió atentados como el de Hipercor y el de la casa cuartel de Zaragoza, ambos en 1987. Posteriormente, fue parlamentario vasco por Euskal Herritarrok.

En noviembre de 2002 huyó después de que el Tribunal Supremo lo había llamado a declarar como supuesto responsable del de la capital aragonesa, que causó once muertos, seis de ellos niños. Prófugo durante casi dos décadas, fue arrestado en los Alpes franceses en mayo de 2019, en una operación a la que el entonces ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, le reconoció un “carácter simbólico”. No fue hasta enero de 2020 que la Justicia francesa aprobó su extradición a España, aunque esta no se producirá hasta resolver las causas abierta contra él en el país vecino. De momento se encuentra en libertad vigilada.

Tenera también participó como interlocutor de ETA en las conversaciones mantenidas en Oslo y Ginebra con el Gobierno socialista en las que se fraguó el fin de la violencia de ETA y en las que intervino el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren.

Otras entrevistas peliagudas de Évole

Évole ya está acostumbrado a conducir entrevistas cuando menos controvertidas. Ahí queda, por ejemplo, la que realizó a Oriol Junqueras desde prisión en el estreno de Lo de Évole. Previamente, durante su larga etapa en Salvados, también abordó el conflicto vasco con reportajes como el de Iñaki Rekarte, antiguo jefe del comando Santander de ETA, allá por 2015.

En la última temporada de Lo de Évole, ha entrevistado a personajes tan variados como Macarena Olona, sobre su ruptura con Vox, Yolanda Díaz o Nacho Vidal, además de tener un especial con Pedro Sánchez.

No hay por el momento detalles sobre la distribución de esta entrevista a Ternera por parte de Évole, ni si formará parte de su programa de laSexta o tendrá una explotación independiente, como ya lo tuvo el documental Eso que tú me das, que incluyó la última entrevista a Pau Dones.