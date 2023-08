Jordi González cuenta por qué Vasile obligó a Jorge Javier a usar gafas, y valora la “censura” del código ético de Mediaset

Jordi González está pasando por un buen momento a nivel profesional. Después de su año sabático y su marcha de Telecinco, el catalán presenta ahora mismo la nueva temporada de Lazos de sangre mientras se prepara para tomar las riendas de La Plaza, un magacín diario de tarde que La 1 estrenará en próximas fechas.

Lejos quedan los años en los que Jordi González vio peligrar su carrera en el mundo de la televisión, que allá por los 80 llamó por primera vez a su puerta. Según cuenta el propio periodista en una entrevista para El País, en esa época presentaba un programa de radio llamado Brigada 8-2-8, que tenía entre sus oyentes al que, por aquel entonces, era el jefe de programas de RTVE Catalunya.

La anécdota de Jorge Javier, sus gafas y Vasile

Éste le llamó para ofrecerle algo en televisión, pero el primer encuentro entre ambos no fue de la mejor de las maneras. “Al conocernos, me dijo con nada de sensibilidad: 'Qué lástima que nunca vayas a hacer televisión por tener la cara marcada… Yo pensaba que eras normal. No puedes ponerte ante la cámara con esas cicatrices'”.

“Suerte que no dinamitó mi autoestima, pero era joven y me creí lo que me dijo”, recuerda González. De hecho, tanto se lo creyó que poco después rechazó la llamada que le hizo otro directivo de RTVE para ficharle: “Le dije que no hacía falta porque yo no podía hacer televisión por mis cicatrices”. Afortunadamente para él, este segundo directivo fue mucho más benévolo: “Al verme, me dijo que no veía razón para que no estuviera en pantalla. Este hombre fue Joan Ramón Mainat, uno de mis mejores amigos y quien me llevó a presentar durante años La palmera”.

El periodista también recuerda la anécdota entre Jorge Javier Vázquez, sus gafas y el ex consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile: “[Jorge Javier] Se operó la miopía y, cuando fue a presentar Aquí hay tomate sin gafas, Vasile le dijo que se las pusiese porque tenía cara de mala persona y de hijo de puta. Tiene que ser tremendo ahorrar para que te metan un láser en el ojo y que te digan eso”. “[Llevar gafas] Es un empeño de Vasile porque dijo que El tomate se acabó cuando yo me operé de miopía y me quité las gafas”, contó el propio Jorge Javier en una entrevista de 2014 en Viajando con Chester (Cuatro), donde explicó que llevaba gafas sin graduar por iniciativa de Vasile.

Cree que el código ético de Mediaset es “algo pasajero”

El presentador también se pronuncia durante la entrevista sobre el nuevo código ético de Mediaset, aprobado a finales de enero y que prohíbe, entre otras cosas, opinar de política en los programas y dejar de hablar de determinados personajes del mundo del corazón. “Yo no lo haría. No creo en la censura, aunque sí en la autocensura. La gente con la que trabajas tiene que ser de tu confianza. Y si confías tampoco necesitan un manual de instrucciones para trabajar”, comenta el presentador.

Además, recuerda que “hace muchos años, solo había tres cosas de las que nos prohibían hablar de forma crítica: de la Familia Real, de la lucha contra ETA y de El Corte Inglés”, y cree que el presente código ético será “algo pasajero”.