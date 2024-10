Jorge Javier se enzarzó con la madre de un concursante en 'Gran Hermano': “Nos has cortado el rollo”

Gran Hermano vivió este martes, durante la emisión del Límite 48 Horas del programa, ciertos momentos de tensión entre Jorge Javier Vázquez y Cristina, la madre de Juan. Después de ver que su hijo continuaba nominado, defensora del concursante en plató echó en cara al presentador que no la dejase hablar, lo que desató un pique que no pasó desapercibido para los espectadores del reality de Telecinco.

Tras comunicar en la sala de expulsión que Juan sigue expuesto al veredicto de la audiencia, y de ver un vídeo sobre el posicionamiento que Daniela ha hecho dentro de la casa contra el participante, Jorge Javier hizo saber a la audiencia el enfado que llevaba Cristina. “Está la madre de Juan fina. En un momentito va a hablar”, apuntó el presentador antes de dirigirse al colaborador Albert Infante para lanzarle unas bromas.

“¡Albert no es la madre de Juan! Entonces, si puedo hablar...”, se quejó la mujer al ver que el catalán no le daba de forma inmediata el turno para opinar. “Sí, perdón, perdón... Me habían dado órdenes de dirección. Vas a hablar después de Albert. Te iba a dar la palabra, pero lo voy a hacer ahora con Albert. ¿Sabes qué pasa? Me gusta llevar la contra”, reaccionó el televisivo, optando por hacerla esperar un poco más.

Tensión entre Jorge Javier y la madre de Juan

Tras un momento cómico junto a Albert, Jorge Javier se volvió a dirigir a la madre de Juan: “Nos has cortado el rollo...”, le hizo saber el conductor del reality. “¿Que he cortado el rollo? A mí me lo llevan cortando todo el mundo...”, volvió a lamentar Cristina, con la que Vázquez se mostró en desacuerdo. “Cuando has querido hablar has hablado. A mí nunca me has pedido permiso”, señaló.

“Es verdad, tampoco sabía si se podía o no se podía”, rectificó enseguida, bajando el tono de la discusión. “Pero es verdad que ni cuando sale nominado [le dan la palabra]. Cuando están otros en el jacuzzi, 'a la madre de'; y cuando Juan sale nominado ni siquiera 'a la madre de Juan' que está nominado. ¿Qué te parece?”, denunció la mujer.

Acto seguido, Cristina usó finalmente su turno de palabra para criticar la actitud de los concursantes con Juan, especialmente la de Daniela: “Empezando por la pitonisa a esta señor, si se le puede llamar señora. Como Juan no ha pinchado con ella y no era empresario, pues claro, por eso tiene que estar nominado el niño. Cuando está el otro día en la radio y va Juan, ahí es donde se ve claro. ¿No hay falsedad? A él le nominan seis y se posicionan el otro día dos. ¿Es verdad o no es verdad que hay falsedad en la casa? Le nominan seis y anoche en el posicionamiento se le ponen dos por detrás. Como dice Albert, 'anda, a la calle'”, empezó declarando.

Minutos más tarde, tras una broma del presentador, la madre de Juan volvía a reprochar a Jorge Javier y los responsables de Gran Hermano la escasa voz que le estaban dando para dar la cara por su hijo: “Está nominado toda la semana y ni una vez se me ha dado la palabra, ¿por qué no está en el jacuzzi? Venga hombre, si tiene que ir solo es que ha entrado solo y como no es un empresario y no ha querido picar con la pitonisa, es lo que le pasa”, sentenciaba muy enfadada.