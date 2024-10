Jorge Javier habla del caso Íñigo Errejón y hace un aviso sobre su utilización: “Es otra victoria más del feminismo”

“Tristeza, decepción, sabor amargo de impotencia y fracaso”. Con estas palabras define Jorge Javier Vázquez el caso Íñigo Errejón, la estruendosa dimisión del diputado de Sumar tras ser denunciado por un presunto delito de agresión sexual. “Por buscarle un punto positivo a este asunto tan feo: que las mujeres ya no se callan, que denuncian”, subraya el presentador de Telecinco.

En su columna de opinión de la revista Lecturas, Jorge Javier confiesa su sorpresa por lo ocurrido: “Cómo ha podido suceder algo así en Sumar. Cómo ha podido Íñigo Errejón comportarse así. No se entiende”, lamenta el catalán, que reprocha al político, “un hombre inteligente, listo y cultivado”, que “todavía no haya pedido perdón”.

“La caída de Errejón es una victoria –otra más– del feminismo. Las mujeres han logrado cargarse a un hombre muy poderoso. Bravo por ellas”, se congratula el presentador, que considera una “equivocación” que se utilice “este caso como arma arrojadiza contra una formación política”. “No es eso, o al menos no es solo eso. Es un problema estructural que hay que atajar de una manera quirúrgica. Caiga quien caiga. Sin contemplaciones”, añade en su blog semanal.

Jorge Javier considera que “no puede existir debate sobre este asunto” y recuerda la importancia de “escuchar a las mujeres”. “Veo a Carmen Ro en La Roca y me parece acertadísima. Dice que por mucho que los hombres tengamos empatía sobre este asunto, jamás seremos capaces de ponernos en la piel de las mujeres. Totalmente de acuerdo (...) Me provocan rechazo las frases grandilocuentes de condena que pronuncian algunos compañeros. Sobran”.

Por último, el presentador de El diario de Jorge deja una reflexión sobre Elisa Mouliaá, la actriz que interpuso la primera denuncia contra Errejón, que está respondiendo a muchas de las críticas que recibe en las redes sociales desde que hizo pública su experiencia con el político. “Me apena que entre ahí. Intentar debatir con un cafre es una lastimosa pérdida de tiempo. No solo no lleva a ninguna parte sino que te provoca más dolor, más sufrimiento. Ojalá sea capaz de no entrar al trapo”, declara el comunicador.