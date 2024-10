Yolanda Ramos clama en TVE contra el calentamiento global y señala “a los humanos ricos” por su responsabilidad

En la noche de este martes 29 de octubre se dio una de esas coincidencias televisivas que llaman la atención. Mientras la DANA arrasaba la Comunidad Valenciana con inundaciones y desbordamientos, Yolanda Ramos dedicaba su sección semanal en Late Xou de Marc Giró a señalar “a los ricos” en un sarcástico monólogo sobre el calentamiento global.

La colaboradora, que grabó su participación en el late show de La 2 hace unos días, comentó que abordaría el asunto “sin meterse en política” y “sin estar de acuerdo o estándolo”. Y así lo hizo, ya que comenzó asegurando que se sentía “culpable de todo” y acabó quitando toda responsabilidad a los “usuarios de a pie” para dársela a “los humanos ricos”.

“¿Ustedes se creen que yo he calentado algo? Aquí hay como una generalización de todo. El próximo que diga que la raza humana está destrozando la naturaleza, que digan 'menos Yolanda Ramos'”, arrancó la cómica, que aseguró que “la gente de a pie no hemos calentado nada, a ver si se entera el mundo”.

En evidente tono sarcástico, Yolanda Ramos prosiguió: “Nací en Cerdanyola del Vallés, no tengo ni la EGB, más tarde trabajé en el McDonald's y era una persona normal, pobre al uso. ¿Ahora me está diciendo este ente que yo soy la que provoco tsunamis? ¿Yo qué coño he calentado?”, preguntó, para pasar a criticar las políticas relacionadas con el uso de plásticos: “'No uses plásticos', pero te lo cobro. Pago la misma bolsa cien veces. Vale ya de tanta tontería”.

Yolanda Ramos: “Nos están engañando”

“Dicen que rompo el ozono porque me pongo desodorante. ¿Qué vengo, oliendo a cebolla a la tele?”, preguntó la colaboradora de Marc Giró, que hizo partícipe al público asistente con más preguntas del estilo: “¿Usted tiene algo que ver con los tsunamis? ¡Pues lo están acusando de eso por ser de la raza humana!”, comentó a un señor, mientras a una mujer le lanzó otra pregunta: “¿Usted ha destrozado las costas con grandes edificios? Nos están engañando, y cuando venga de Estados Unidos lo voy a decir en inglés”.

Ya de vuelta en su asiento, y con aparente enfado, añadió: “El próximo que diga que los humanos estamos calentando el planeta... ¡serán los humanos ricos! ¿No?”, comentó, dirigiéndose a Marc Giró con dudas sobre si se iba a mantener la sección sin censura en la emisión en TVE: “¿O me lo vais a cortar?”.

“Estoy harta de que a mí me quiten, que yo no he calentado nada. Me están calentando a mí el chirri, que es diferente”, añadió, que volvió a quitar responsabilidad al “usuario de a pie”: “Muchos de los que hablan del calentamiento global, ¿qué viajan en bici al Tibet? Tres viajes de ocio he hecho en mi vida. Todos los demás han sido para ir a currar, ¿y a mí me vas a decir que he calentado algo?”, zanjó.