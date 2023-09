José Coronado y Ana Torrent desvelaron la “fantasía” que tienen por culpa de la fama (y que solo ella ha cumplido)

Ana Torrent y José Coronado visitaron La Roca para promocionar Cerrar los ojos, la nueva película que protagonizan y que se convierte en el regreso al cine de Victor Erice, 30 años después del estreno de su última película.

La actriz explicó que volvía a trabajar con el director 50 años después de su debut en el cine con El espíritu de la colmena, cuando solo tenía seis años: “Yo con 6 años no entendía nada. Estaba en un mundo de adultos haciendo una película para adultos que no entendía. Yo confundía todavía la realidad de la ficción”, confesó.

Para muestra, recordó que su personaje se llamaba Delia, pero que el primer día de rodaje “le dije a Victor que porqué me llamaba Delia si tenía mi nombre. Me dijo que tenía razón y cambiaron el nombre de todos para que se llamaran como la realidad. Porque yo no era actriz y no entendía”.

También señaló que desde entonces, con el cineasta han mantenido una amistad: “Los primeros años creo que era más por saber que me dedicaba a esto por él. Con 16 y 17 tuve dudas de seguir actuando, empecé una carrera en la universidad y él me propuso que diera unas clases de interpretación, para conocer el cine desde dentro y ahí descubrí que me gustaba el oficio. También conocí allí a Coronado”.

Los dos actores recordaron ese momento formándose, y Nuria Roca les preguntó si era mejor empezar joven siendo actor o más de adulto. El intérprete confesó que prefería su camino: “Este oficio tiene el gran peligro de encajar el éxito de joven, que no es fácil. Al empezar tan tarde pude ir antes a la universidad, empezar dos carreras, no acabé ninguna pero me formé un poquitín, viajé por el mundo y llegué sabiendo más cosas de la vida que cuando entras tan joven”.

Mientras Torrent daba su versión: “Yo estoy muy agradecida a todo lo que he hecho, pero cuando empiezas tan pronto no tienes una infancia normal, te miran, ya eres diferente y en la adolescencia lo llevé muy mal. No entendía esa parte de la profesión. Y mis padres no pertenecían al medio y no sabían explicarme lo del éxito, es difícil manejar”.

En esa línea, Roca quiso saber si alguna vez habían fantaseado con ser anónimos. Algo que confirmaron los dos. Coronado incluso detallaba su sueño: “Muchas veces fantaseo, dando las gracias por la vida privilegiada que tengo, pero imagino qué pasaría si fuera anónimo, si no tuviese tantos líos, tanto éxito, si pudiese estar simplemente poniendo cervezas en un chiringuito en Nueva Zelanda”.

A lo que la actriz añadía: “Yo lo he cumplido en parte. Porque he vivido muchos años entre Nueva York y Madrid y cuando tenía tiempo sin trabajar me iba. Allí era anónima, paseaba, hacía una vida completamente diferente, donde nadie te conoce y lo he agradecido”.