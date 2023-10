José Coronado respondió en 'TardeAR' por sus polémicas declaraciones sobre las mujeres: “Todo se saca de contexto”

Coincidiendo con el anuncio del estreno de la tercera temporada de Entrevías, José Coronado se ha pasado por el plató de TardeAR para avanzar detalles de las nuevas desventura de Tirso Abantos, que pasarán a verse en el prime time de los martes de Telecinco, pero también para hablar sobre su salud y sobre unas polémicas declaraciones recientes, durante la ronda promocional del largometraje Cerrar los ojos.

A finales de septiembre, el ganador de un Goya por No habrá paz para los malvados se pronunció sobre cómo relacionarse con mujeres en una reciente entrevista a El Español. “Quiero poder dejar pasar a una mujer delante de mí, quiero cederle el paso o el asiento sin que nadie me llame agresor. Y me niego, por ejemplo, a no ayudar a una chica a subir el bolso a un avión. Si soy más alto y más fuerte, lo voy a hacer. ¡Que digan de mí lo que quieran!”, manifestó, declarándose “un rebelde contra los Rubiales y las Irene Montero”.

Ana Rosa Quintana sacaba el tema a colación y le apremiaba a contestar con “cuidado” al respecto, pero el actor se mantuvo firme: “No pienso tener cuidado porque todo generalmente lo sacan de contexto. A eso yo unía la siguiente coletilla: todo hecho con educación y respeto es viable. Así he funcionado toda mi vida, y jamás he tenido un problema con una mujer ni con nadie. Siempre esgrimo la educación y el respeto”.

Quintana, que decía estar “mareándose” por tener cerca al intérprete, cuestionó las críticas a este por sus palabras. “A mí me parece maravilloso que un hombre te mire a los ojos y te diga que estás guapa”. “Todo depende del respeto con el que trates al ser humano”, insistió él. “Desde niño me enseñaron a ser educado y respetar a la gente, y es lo único que quiero seguir haciendo”.

El consejo que recibió de Antonio Banderas tras su infarto

Otro asunto delicado, relacionado con la salud, también surgió durante la conversación. Quintana recordó que el actor madrileño sufrió un infarto en abril de 2017, que se resolvió con el implante de un stent para resolver el problema coronario. Algo más de seis años después, se sinceraba al respecto.

“Los dos hemos pasado un momento complicado. Tú tuviste un infarto y yo tuve mi propia pandemia”, introducía el tema la presentadora. Él reconocía que tras este susto, notó un cambio de actitud: “Relativizas todo absolutamente y priorizas mucho más qué es lo que quieres hacer y cómo gastar el tiempo que te queda”.

El actor considera “casi una bendición” el haber superado el revés de salud “ileso y sin secuelas”. “Ha sido un aviso que me ha venido muy bien”. Eso sí, reconoció haber sufrido anímicamente durante un tiempo: “Siempre dicen que al principio tienes fuerza, pero que luego llega una especie de depresión, que le pasa a mucha gente”. Hablar de ello con Antonio Banderas, que sufrió otro episodio similar, le resultó de ayuda. “Me dijo que lo primero de esto era asumirlo y aceptarlo. A partir de eso, como de todo en la vida, había que sacar lo positivo de lo que haya pasado, si puedes seguir cotándolo, y seguir para adelante”, contó.

Quintana, que volvió a televisión en octubre de 2022 después de once meses de baja tras el diagnóstico del cáncer de mama, aprovechó para mandar un mensaje de positividad: “La vida nos ha dado una nueva oportunidad, no la desaprovechemos”.