José Yélamo se hartó de poner orden en 'laSexta Xplica': “No montéis programas paralelos”

Los debates de laSexta Xplica son intensos siempre, independientemente de si en el plató hay políticos, periodistas o ciudadanos. Pero este sábado hubo más revuelo de lo normal y José Yélamo, su presentador, se dejó la voz para llamar a la calma.

La mayor parte del programa estuvo dedicada a la estruendosa dimisión de Íñigo Errejón, pero hubo otro tema que cargo aún más el ambiente. La crisis de la vivienda provocó un acalorado debate entre los analistas y ciudadanos que debatían sobre ello: unos a favor de que el Gobierno regule más este sector de precios disparados; otros, en contra de la intervención estatal.

Yélamo hizo decenas de llamadas al orden, como se puede comprobar en el vídeo que acompaña a esta noticia. “No me montéis programas paralelos. ¡Silencio, silencio!”, rogó el periodista una y otra vez para que los contertulios no tuvieran conversaciones paralelas.

Algunos le hicieron caso omiso e interrumpieron la tertulia tantas veces como quisieron. “Silencio, de verdad. Si no os doy la palabra no intervengáis”, les recordó en vano. Con dos de ellos se molestó especialmente porque sus cortes eran constantes: “Os pido silencio a todos y a todas una vez más, y he perdido la cuenta. Por favor”, les dijo.

“Para eso hay que pagar impuestos”

Fue un debate intenso en el que incluso se permitió intervenir. Lo hizo después de que la ingeniera financiera Gisela Turazinni, libertaria autodeclarada, exigiera responsabilidades al Ministerio de Vivienda por no haber introducido más viviendas al mercado.

“Como han demostrado sobradamente que no son capaces de añadir oferta al mercado, les diría que dejen que los tecnócratas avancemos para que podamos meter stock en el mercado”, comentó Turazinni. “Dejen de exigir al pueblo y de pedirle a los propietarios y a los inquilinos y hagan su trabajo, porque les hemos contratado para que la gente pueda pagar el alquiler, llegar a final de mes, y que el propietario tenga seguridad jurídica”, sentenció.

En ese momento, Yélamo frenó a la tertuliana para recordarle que el Estado funciona y garantiza todos esos derechos con financiación pública: “Para eso que dices hay que pagar impuestos, Gisela, que a ti no te gusta mucho”, le dijo con picardía y entre risas. Pero la colaboradora estuvo rápida: “Yo los pago sobradamente, pero esos impuestos hay que gestionarlos bien”. Y dicho esto, el presentador aprovechó para poner la puntilla: “La vivienda pública se paga con dinero público”.