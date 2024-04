Juanjo Artero recuerda entre lágrimas a su padre, que “cerró los ojos” a Franco y atendió a La Pasionaria

Juanjo Artero ha protagonizado un emotivo momento en Hoy por Hoy de Cadena Ser. El actor ha recordado a su padre, fallecido antes de las últimas navidades, y no ha podido contener las lágrimas durante la emisión.

Las cámaras de los estudios mostraban a Artero muy afectado según se escuchaba el tema En un rincón del alma de Alberto Cortez, que había elegido él mismo para su escucha. “Esta canción habla de mi infancia, de los viajes en coche”, decía entre lágrimas el protagonista de series como Verano azul, El comisario y El barco.

Artero comentó que su padre disfrutó de su éxito precoz, desde la mencionada Verano azul, aunque procuró llevarlo con cautela: “A mí no me lo decía pero tenía mucho miedo de que se me subiera la fama a la cabeza”. Gabriel Artero era “un actor frustrado” que llegó a salir de gira por el norte de África interpretando Edipo Rey. Luego, su padre se convirtió en cirujano cardiovascular, y eso marcó al joven intérprete. “Mi padre se iba a trabajar por la mañana y a lo mejor salvaba una y dos vidas. Y era el tío más humilde y campechano del mundo y nunca se las daba de nada. Y yo, que no salvo vidas, ¿qué me voy a creer?”.

“La historia de España estaba por el salón de casa”

Sin embargo, había más en esta confesión sobre su padre. “La historia de España estaba por el salón de casa”, bromea al contar que su padre formó parte del “equipo médico habitual” que asistió al dictador Franco en sus últimos meses de vida. No solo eso, sino que fue “el que le cerró los ojos” al dictador, “y cerró 40 años de una página de España”. Además, atendió a Dolores Ibárruri, La Pasionaria, a quien le puso un marcapasos, y salvó la vida a Torrebruno en una operación muy complicada.

“Era hijo de la República y acabó cerrando los ojos al dictador”, resumió Ángels Barcelo en antena. “Llevaba encima la historia de este país”.