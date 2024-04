'Mañaneros' entrevista a la mujer que reprochó a Zaplana que se colase delante de ella en un tribunal valenciano

El expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana acudía este martes a la Ciudad de la Justicia de València para declarar en el juicio por el caso Erial. Sin embargo, más allá de su declaración ante el juez destacó el desencuentro que vivió con una mujer que hacía cola para acceder al edificio institucional, que no dudó en encararse con el exministro por pasar el control policial antes que ella.

“¡Haz la cola, haz la cola! Que yo estoy desde temprano”, espetó la ciudadana al expolítico del PP, rodeado de medios de comunicación. Las imágenes no tardaron en viralizarse en medios y redes sociales. Y dos días más tarde, Mañaneros ha conseguido hablar con esta mujer, de la que ya sabemos su nombre, Bárbara Gómez.

“Lo que sabía es que delante de mí no iba a pasar”

“Yo llego y hay una cola tremenda. A esa hora todo el mundo tiene que entrar”, comentaba a Cantizano. “Lo más importante es que todo el mundo mantenga la calma y mantener la cola”. Bárbara explica que era testigo de un juicio y que estaba citada para declarar cuando “viene este hombre con ese uniforme, seguramente de marca, y viene delante de mí a ponerse”. Zaplana, explica, quiso acceder por una puerta solo para personal autorizado, tras lo cual la adelantó en el turno de entrada.

“¿Pero tú sabías quién era?”, preguntó un divertido Cantizano. “¿Qué iba a saber? Lo que sabía es que delante de mí no iba a pasar una persona como él, con tanta gente”.

“No ha sido racismo, ha sido cara dura”

Bárbara explica su reacción al ver la nube de cámaras en torno a Zaplana. “Encima, siendo más importante, me está arrollando”, insiste, y le recrimina que así como el político estuvo “riéndose de mí”, hubo un funcionario “apoyando a ese hombre” que ordenó a la mujer apartarse.

“Le dije que no era lo correcto, pero no le podía decir más... Imagina que ese funcionario llama a la policía, me llevan arrestada por desacato y todo es un problema. Ya me callé la boca”, continuó, antes de reflexionar sobre lo ocurrido. “No ha sido racismo, ha sido que quería entrar por la cara dura”.

Gómez reconoce que en los últimos dos días ha recibido toda clase de comentarios a través de redes sociales, incluso oportunidades laborales. “Todo el mundo me está gustando y todo el mundo me dice que soy ídola. Ya tengo bolos y todo”. Ella, por su lado, reconoce estar “muy nerviosa” porque “no sabía que esto iba a ser tanto”. En todo caso, se reitera en su convicción: “Pero este hombre, ¡a coger la cola como todo el mundo!”.