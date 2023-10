Julia Varela se desdobla en TVE y ficha por otro mítico programa: así será su 'dúo increíble' en La 1

TVE ha decidido premiar a Julia Varela con otro proyecto en la cadena. Después de elegirla para sustituir a Juan y Medio como presentadora de Dúos increíbles junto a Xavi Martínez, la periodista se incorpora de nuevo a Comando actualidad, uno de los formatos más emblemáticos de la pública en el que ya ha trabajado como reportera.

Sin embargo, tal y como ella misma ha anunciado a través de las redes sociales, el programa de La 1 volverá con una importante vuelta de tuerca: “Estoy de nuevo implicada en el programa de reportajes más longevo y de mayor calidad de la televisión”, empieza diciendo a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter (ahora X).

“Me incorporo a un Comando actualidad renovado en estética y contenidos, pero con la esencia de siempre: periodismo y cercanía a los problemas de la gente. Muy pronto, más detalles”, anuncia Varela, que comparte una imagen en la que aparece sosteniendo un cartel con el logo del formato.

El nuevo proyecto de Varela tras dejar las noches de RNE

De este modo, Julia Varela encadena un nuevo proyecto en televisión tras su salto a copresentadora de Dúos Increíbles. La periodista es además, comentarista de Eurovisión desde 2015 y el año pasado presentó la gala Benidorm Fest. Los elegidos. Como decíamos, ha sido también reportera en programas como Comando Actualidad y Las mañanas de La 1 y dirigió el magacín A partir de hoy.

Varela también ha trabajado en las emisoras de la pública, tanto en Radio 3 como en RNE, donde entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 asumió la presentación y dirección del magacín nocturno Gente despierta. Precisamente, durante la presentación de Dúos increíbles, a la que asistió verTele, la periodista celebraba dejar una franja tan exigente como las madrugadas.

“Me dijeron que existía esta posibilidad, que buscaban una copresentadora para Dúos increíbles y que si me apetecía hacerlo. Además, con el bagaje que tengo en Eurovisión y Radio 3, la parte musical encajaba, así que dije: ”¡Sí, quiero! ¡Quiero salir de la noche! Sobre todo eso“ (risas). También quería unirme a un nuevo proyecto de televisión, porque mi intención ahora es regresar a la tele. Han sido tres años en la radio, en los que he aprendido un montón, pero me apetece volver a la tele”, expresó durante una entrevista con este medio.