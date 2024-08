Kerem Bürsin ('Love is in the air') vuelve a la TV española con el estreno de la serie 'Quiéreme siempre'

Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the air, ya adelantó hace un tiempo que tenía proyectos en España. Aunque por el momento no le hemos visto rodar en nuestro país, lo que ya se ha anunciado es que regresará a nuestra televisión con otra serie turca.

Así lo ha compartido Mediaset que vuelve a apostar por una ficción otomana pero esta vez directamente para estrenar en Divinity. Cabe recordar que la anterior del actor arrancó en Telecinco pero desapareció y continuó en la citada cadena.

Quiéreme siempre es la producción escogida para estrenarse en Divinity el próximo lunes, 19 de agosto, a partir de las 22:00 horas. Una serie en la que el Bürsin interpreta a un joven adinerado, que se enamora de una embaucadora que busca de sus raíces.

La historia que cuenta 'Quiéreme siempre'

Kerem Bürsin y Hafsanur Sancaktutan (Gülperi: todo por mis hijos) encarnan al dúo protagonista en esta ficción que arranca con Leyla, una huérfana acostumbrada a hacer frente a las dificultades que disfruta de los pequeños momentos de la vida. Tiene la firme esperanza de que algún día se reunirá con sus padres, aferrándose a la idea de que la dejaron en el orfanato a regañadientes cuando era bebé.

Encontrar a sus progenitores será el motor de su vida y por ello se unirá a un grupo de estafadores para conseguir dinero con el que costear su búsqueda. Ateş, por su parte, es hijo del dueño de un importante holding empresarial cuya vida aparentemente perfecta se trunca tras la muerte de su madre. Desde entonces, estudió en diversos internados y ha vivido en diversos países, convirtiéndose un hombre independiente y cínico.

Sin embargo, sus caminos se cruzarán tras conocerse un día en un hotel, donde Ateş, quedará impresionado por la belleza de Leyla y ella se sentirá irremediablemente atraída por él, pese a su esnobismo y altivez. Pero cuando el destino los vuelve a reunir, la radiante y arrolladora personalidad de Leyla traspasará paulatinamente las defensas de Ateş, llevando a ambos descubrir el amor.

Los personajes de 'Quiéreme siempre'

• Ateş Arcali (Kerem Bürsin)

Miembro de la opulenta familia Arcali, nunca ha regresado al hogar familiar que dejó a los 10 años tras la muerte de su madre, Jülide, conocida diseñadora e icono de moda. En su memoria, ha abierto una escuela de moda y oculta su dolor tras una aparente fachada de indiferencia. Ateş es un hombre independiente que ha vivido en distintos lugares del mundo, que está acostumbrado a seguir sus propias normas y que sabe vivir sin necesitar a nadie. Es también un mujeriego que nunca se ha enamorado.

• Leyla Kóksal (Hafsanur Sancaktutan)

A pesar de no haber conocido a familia biológica, anhela encontrar a sus progenitores algún día. Ese es su mayor objetivo y hará todo lo que esté en su mano para lograrlo, llegando incluso a formar parte de un grupo de estafadores. Leyla es una embaucadora que se sirve de su belleza para engañar a los hombres, hasta que un día conoce al apuesto Ateş y su vida cambia completamente

• Umut Arcali (Aziz Caner Inan)

Ambicioso, trabajador y carismático: así es el primogénito de los Arcali. Umut ha tratado toda su vida ser como su padre, pero aunque se esfuerce para conseguirlo siempre se topa con el mismo escollo: Ateş, su hemano menor, que si lo desea podría poner en aprietos el holding familiar.

• Füsum Arcali (Hatice Aslan)

Tía de Umut y Ateş, Füsum trabaja como diseñadora en el holding Arcali, labor en la que vuelca su enegía. Madre de una hija que vive lejos, está acostumbrada a manejar a su antojo a su sobrino Umut. Es una mujer para quien la imagen lo es todo.

• Ilgaz Arcali (Lara Aslan)

Tras perder a sus padres, Ilgaz, hermanastra de Ateş y Umut, se ha vuelto sobreprotectora con sus hermanos Aydos y Berit, a quienes adora. Es una joven sensible que considera a Umut su hermano mayor y que apenas conoce a Ateş.

• Yakup Civelek (Nazmi Kirik)

Es el líder y fundador del grupo de estafadores del que forma parte Leyla. Durante el trabajo, Yakup siempre asume el rol del padre de la joven. Es también un hombre manipulador y convincente que nunca reconoce sus propios errores. Cuando se enfrenta a una situacion difícil, no duda en hacerse la víctima.

• Meryem Yunus (Mine Kiliç)

Integrante de la banda de estafadores, suele interpretar el papel de la hermana mayor de Leyla, por quien siente una gran aprecio en la vida real. Esta una intuitiva y siempre alerta es, además, la mejor amiga de Leyla.

• Onur Yilmaz (Ogulcan Arman Uslu)

Mano derecha de Yakup, Onur es el encargado de la seguridad del grupo de estafadores. Está enamorado platónicamente de Leyla, a quien se ve incapaz de confesarle sus sentimientos ante el temor de ser rechazado.