Kiko Hernández desvela la condición que puso Terelu Campos para sumarse a 'Ni que fuéramos Shhh'

Ni que fuéramos Shhh cebó durante la tarde de este lunes una 'bomba' de Kiko Hernández sobre Terelu Campos que acabó 'detonando' a eso de las 18:30. A esa hora, el tertuliano del programa de Canal Quickie y Ten se subió a su nuevo 'pulpillo' para dar una información sobre los orígenes de este formato que ha traído de vuelta a la televisión el espíritu de Sálvame, con algunos de sus colaboradores más reconocidos.

El exconcursante de Gran Hermano aseguró que Terelu Campos estuvo en negociaciones para formar parte de Ni que fuéremos Shhh, pero que estas no salieron adelante después de que la televisiva pusiera como condición ejercer de presentadora. Eso sí, tanto Hernández como el resto de sus compañeros dejaron en el aire el motivo por el que no se había llegado a un acuerdo.

''Todo comienza en el mes de abril de 2024, donde había mucha revolución en el mundo audiovisual de la televisión. Fichajes por un lado, fichajes por el otro (...) Aquí se ha dicho 'no, no no', 'no le interesaba'... [en referencia a NQF], pero ella recibe una llamada de teléfono y las pretensiones de Terelu Campos eran ocupar el sitio que ocupa María Patiño, presentar este programa'', desveló Kiko.

María Patiño y Belén Esteban se mostraron poco sorprendidas, con la primera asegurando que se le llegó a pasar por la cabeza: ''Yo me lo imaginaba desde el principio, yo conozco muy bien, sé la reunión, dónde fue... Es verdad que para el público es una novedad, pero para nosotros no'', señaló la presentadora.

Patiño envía un mensaje a Terelu

“No me molesta y ella nunca iba a hacer el papel que estoy haciendo yo aquí. En la vida. Sería otro papel, pero no el que hago yo. Pero no me molesta en absoluto. Es más, si hubiese estado aquí probablemente no tendría que estar revolviéndose en los problemas familiares y hubiese sido mejor para ella. Pero te juro que no me molesta porque yo doy por hecho que a la gente se le ofrecen más cosas aparte de a mí'', señaló la periodista.

Kiko Hernández quiso aclarar insistentemente que no fue el programa el que le ofreció a Terelu presentar, sino que fue la hija de María Teresa la que, al ser invitada a participar, dijo que sólo lo aceptaría si era para ser presentadora del espacio. ''Te digo una cosa, agradezco, agradezco de corazón, y esta es mi opinión, que seas tú la que estés presentando y no Terelu, porque si no, yo no estaría aquí contigo'', expresó Kiko Hernández.

María Patiño aprovechó la ocasión para recordar las duras críticas que Terelu había lanzado contra Ni que fuéramos poco después de su comienzo: “Entiendo que ella ponga esa condición, pero claro, este programa es el programa cutre, perverso y cruel”, dijo enumerando los calificativos de desprecio que la malagueña lanzó contra ellos en julio.

“Yo estoy muy orgullosa de donde estoy y creo que estamos haciendo algo más maravilloso de lo que algunos compañeros son conscientes. Yo sé lo que está pasando fuera como consecuencia de este proyecto. Yo estoy en el mundo. Y hubo un momento en el que no había llamadas, pero ahora sí que los teléfonos empiezan a sonar por el trabajo de los que están aquí y los que están detrás. Este programa que te ofrecieron es el cutre, coño... Cuando hiciste esa exclusiva tendrías que decir que tú querías presentar cutre, perverso y cruel”, dijo a cámara Patiño.