'La Voz' arrancó su nueva edición con tres plenos y una 'doble actuación' muy aplaudida: “¡Qué cosa más loca!”

Antena 3 estrenó este viernes la undécima edición de La Voz. El talent musical volvió a la parrilla liderando en audiencias y completando una primera noche de audiciones a ciegas muy variada. Luis Fonsi (3), Antonio Orozco (3), Pablo López (2) y Malú (2) eligieron a los diez primeros concursantes de pleno derecho, de los cuales tres pasaron a la siguiente ronda con pleno de votos.

La primera que hizo girar a los cuatro fue Lola Eme, que conquistó a todos con su versión de Fuentes de Ortiz (Ed Maverick). La malagueña, de apenas 18 años, se ganó al instante el voto de Pablo López, al que siguieron sus tres compañeros... y rivales, porque hubo 'pelea' para fichar a Lola. De hecho, Antonio Orozco recurrió al botón de superbloqueo para ganar opciones, aunque no le sirvió de mucho, porque Lola acabó fichando por el equipo de Luis Fonsi.

El segundo pleno de la noche fue el de Pablo, un joven ciego que, guitarra en mano, cautivó al plató con la mítica El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. Los cuatro coaches se mostraron entusiasmados con su voz, así que el aspirante no lo tuvo fácil para elegir. Aun así, acabó decantándose por el equipo de su tocayo, Pablo López.

Un semifinalista del 'Kids' y la actuación más original

El tercer pleno lo consiguió Carla, una joven que a sus 18 años, se subió al plató de La Voz tras acumular múltiples 'noes' en la edición Kids. Sin embargo, las clases de canto dieron su fruto y Carla se ganó el voto de todos los coaches cantando God is a woman, de Ariana Grande. “Eres como el agua: imbatible pero inevitable, cuando algo te sobrepasa tienes que echarle cuentas”, dijo un 'poético' Pablo López para intentar convencerla de que fichara por su equipo. Sin embargo, la aspirante prefirió unirse al de Luis Fonsi.

Carla no fue la única con experiencia en La Voz Kids (aunque fuese solo en las audiciones a ciegas) que pasó por el estreno de La Voz 11. También lo hizo Alan, semifinalista de La Voz Kids en 2019 con el equipo de Melendi, que cinco años después volvió al mismo escenario para entrar en la edición de adultos. Y lo logró, aunque con mucho sufrimiento, pues los nervios no le permitieron brillar de inicio con A song for you (Donny Hathaway). Sin embargo, se fue entonando hasta conseguir en el último segundo el apoyo de Malú y Luis Fonsi. Finalmente, Alan se fue al equipo del puertorriqueño.

Luis Fonsi también se llevó al último gran protagonista de la noche: Rafa, un hombre de 48 años que sorprendió a todo el mundo con su 'doble actuación'. El aspirante empezó cantando el mítico The Final Countdown (Europe), pero luego dio un giro para terminar interpretando otro tema muy diferente: el Nessun Dorma. Su paso del rock al lírico hizo que Malú, Antonio Orozco y Luis Fonsi pulsaran el botón. “¡Qué cosa más loca!”, exclamó el último de los tres, que acabó consiguiendo para su equipo la versatilidad y originalidad de Rafa.