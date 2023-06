La docuserie 'Las Kardashian: una dinastía multimillonaria' ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrenará el 29 de junio Las Kardashian: una dinastía multimillonaria, la serie documental británica que analiza el éxito global alcanzado por la familia más mediática de Estados Unidos y, probablemente, del mundo entero.

A lo largo de dos capítulos de 60 minutos de duración, la docuserie ayudará a entender el auténtico fenómeno en el que se ha convertido este clan familiar lleno de escándalos, dramas y personajes variopintos.

El primer episodio se estrenará el jueves 29 de junio. El segundo estará disponible una semana después, el 6 de julio.

La fama de las Kardashian se remonta al año 2007 con la emisión de su reality Keeping Up With the Kardashians, del que se llegaron a emitir 20 temporadas. Encabezadas por la matriarca del clan, Kris Jenner, las hermanas Kim, Kourtney, Khole, Kendall y Kylie son seguidas por millones de personas en todo el mundo y han logrado construir un imperio.

Con imágenes de archivo nunca vistas y el testimonio de periodistas y expertos, el documental ofrece una perspectiva diferente sobre ellas y profundiza en las decisiones de la marca Kardashian mientras observa el efecto que todo esto ha tenido en la familia y explora cómo aprovecharon al máximo las nuevas tecnologías y las redes sociales para crear una forma totalmente nueva de conectarse, consumir y comunicarse.

Episodio 1

En 2007, la difusión de un video sexual lanzó a la fama a Kim Kardashian. Poco después, aprovechó esta fama para lanzar su propio reality y empezar a publicitar sus propios productos. Gracias al programa, conocimos a uno de los clanes más mediáticos.

Episodio 2

Las Kardashian detectaron rápidamente el potencial de las redes sociales acumulando millones de seguidores. En 2014, Kim se casa con Kanye West alcanzando fama mundial. Y Kylie se convierte en la millonaria más joven de la historia con solo 21 años.