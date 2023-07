laSexta anuncia el estreno de la docuserie 'Adictos a la pantalla', para reforzar el prime time de agosto

laSexta ya ha encontrado el hueco para su nueva serie documental: Adictos a la pantalla. La apuesta por informar sobre el consumo abusivo de las tecnologías se estrenará el próximo domingo, 30 de julio, a partir de las 21:30 horas, tomando el testigo de El Taquillazo.

La docuserie, dirigida por Alejandra Andrade (Callejeros) y Tomás Ocaña (El Chapo Guzmán, el Eterno fugitivo), cuenta en tres capítulos la historia real de tres jóvenes que viven sus adicciones -a las redes sociales, a la pornografía y al juego online - a través de la pantalla de sus teléfonos.

Además, el equipo del programa habla con familiares y amigos de los adictos sobre cómo ha afectado a sus vidas y cómo las han alterado hasta el punto de terminar ingresados en un centro de desintoxicación sin sustancias.

“Yo no sabía ni que existía ese problema. Ahí me di cuenta de que no nos enteramos de nada”, lamenta una de las madres de los protagonistas en el teaser de 11 segundos que ha lanzado la cadena. De forma que reconoce su ignorancia hacia los efectos adversos que producen estas nuevas adicciones.