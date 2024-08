'Lo sabe, no lo sabe' se asentó en la tarde de Cuatro con Xuso Jones teniendo que hacer una persecución en plena calle

Lo sabe, no lo sabe volvió este lunes a la tarde de Cuatro tras 11 años de ausencia. El concurso callejero regresó el domingo al canal con un especial en prime time, pero fue este lunes cuando hizo su debut en la franja para la que ha sido recuperado (de 18 a 19 horas).

Ahora el programa no está presentado por Juanra Bonet, sino por Xuso Jones, que fue protagonista de una persecución en su debut vespertino. Todo por la decisión de Rafa, uno de los concursantes de la tarde, de formular una pregunta a una mujer de pelo morada que andaba a buen ritmo por las calles de Zaragoza. “Ojo, que la señora corre. La señora es veloz”, dijo el concursante. “Yo corro más que ella”, respondió Xuso.

Dicho y hecho. El presentador se pegó una pequeña carrera para alcanzar a Gloria, una anciana que no las tenía todas consigo. “Ya me quieres liar delante de (todo) Aragón (...) Es la primera vez que me metéis en semejante fregado”, aseguró la señora antes de que Xuso le formulara la siguiente pregunta: “¿De qué cantante estadounidense son fans los llamados ‘swifties’?”

Gloria no tenía “ni idea”, y así se lo hizo saber rápidamente tanto a Xuso como a Rafa. “Encima estadounidense. Yo qué sé quiénes son estadounidenses”, añadió la mujer, que optó por dejar la respuesta en blanco. Afortunadamente, su respuesta tuvo premio, pues Rafa había pronosticado previamente que Gloria no sería capaz de responder correctamente a la pregunta. Y como así fue, el concursante sumó 200€ más a su bote. “Póngase a Taylor Swift, que la muchacha lo está petando y las canciones son preciosas”, le recomendó Xuso Jones a Gloria.

Las audiencias de 'Lo sabe, no lo sabe'

El domingo, el especial de prime time obtuvo un 6.3% de cuota y 606.000 espectadores, un buen dato que, sin embargo, el concurso no pudo refrendar este lunes en su salto a la tarde. Su primera entrega en dicha franja ha de conformarse con un 4.7% y 323.000, un registro inferior a la media de Cuatro en el día (5.1%) y el mes (5.2%).

Aun así, Todo es mentira (6.6%) aprovecha su recorte horario por el concurso (el programa de Risto Mejide ahora dura media hora menos) para conseguir su mejor cuota desde marzo (un mes antes de que adoptara la duración que ha venido teniendo en los últimos cuatro meses). Sin embargo, Tiempo al tiempo (3.4%) no sufre variaciones y sigue siendo el eslabón más débil de la tarde de Cuatro.