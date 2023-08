Lorena García defiende a 'Espejo Público' por su cobertura del caso Daniel Sancho: “Aquí no lo has oído decir”

El caso Daniel Sancho ha puesto contra las cuerdas a los medios de comunicación. Es la noticia del verano, el tema que más audiencia está dando a las cadenas de televisión, pero sus implicaciones son muchas y hay determinados programas que están bajo la lupa por el tipo de cobertura que están haciendo.

Después de que Frank Blanco defendiera el trabajo de Fiesta –el programa que presenta los fines de semana en Telecinco–, Lorena García ha hecho lo propio con el suyo.

La presentadora dejó clara la postura de Espejo Público este miércoles, después de que Aurelio Manzano criticara algunos comentarios que ha escuchado en relación al caso.

“Todos empatizamos con Daniel, pero aquí hay una víctima y yo he escuchado cosas que me han erizado el pelo: 'Ay, pobrecito que le vana cortar el pelo. Pobrecito, cómo estará'. No, aquí hay un hombre que está muerto”, recordó el tertuliano.

Dicho esto, García se sintió en la obligación de sacar la cara por el magacín que conduce en Antena 3, que está dedicando horas y horas a la escabrosa noticia: “Aquí no lo habrás oído decir”, señaló la periodista. “Aquí no”, matizó él.

“Lo que está claro es que no hay duda de que es asesino confeso hasta donde sabemos”, apostilló la presentadora antes de manifestar la posición de su programa: “No se está empatizando con el que supuestamente ha llevado a cabo ese crimen tan terrible, sino con la familia, que es muy distinto”.

Pero el debate sobre la cobertura mediática va mucho más allá. Al ser el acusado hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, muchos medios, si no todos, han puesto bajo el foco a la familia del joven, especialmente a su padre. Ha unos días, Socialité aireó el lugar en el que se encontraba el intérprete, y Fiesta tuvo que rectificar tras una queja de la portavoz de la familia.

En este sentido, la presentadora de Espejo Público no duda del trabajo que han hecho hasta ahora: “Hemos sido todo lo respetuosos que creo que debemos ser en este caso”.

“Yo traslado desde aquí todo nuestro cariño a Rodolfo Sancho, a su pareja Xenia Tostado, a toda la familia y a Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, porque son momentos muy duros”, concluyó la presentadora.