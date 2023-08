Frank Blanco defiende a 'Fiesta' tras apoyar a la familia de Daniel Sancho: “No me quedo tranquilo si no digo esto”

El caso Daniel Sancho sigue copando los contenidos de los principales programas de nuestra televisión. Este martes, Telecinco continuó hablando del tema en Fiesta de verano, programa que ocupó el hueco de Así es la vida con motivo del festivo de este 15 de agosto.

'Fiesta' rectifica tras una queja de la portavoz de la familia de Daniel Sancho

Más

El espacio, conducido en esta época estival por Frank Blanco y María Verdoy, recopiló todos los datos sobre la última hora del suceso después de la rueda de prensa ofrecida por la mañana por la policía tailandesa. En este encuentro ante los medios, las autoridades informaban del cierre de la investigación y de la petición de pena de muerte para Daniel Sancho al considerar que su asesinato a Edwin Arrieta fue premeditado.

Tras hacer un breve resumen de la situación, los presentadores conectaron en directo con Carmen Balfagón, abogada y portavoz de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres del joven detenido en Tailandia. Blanco recordó que la letrada entraba en directo desde su casa por su decisión de no asistir a los platós de televisión.

Balfagón arrancó la conexión agradeciendo al programa que hayan atendido a la petición de Rodolfo Sancho y no enviar a ningún reportero a las puertas de su casa: “Quería agradeceros el compromiso que habéis adoptado de preservar la intimidad de mi cliente, su mujer y su niña”, les hizo saber.

El mensaje de Frank Blanco a la familia de Rodolfo Sancho

La abogada explicó de forma rápida cómo se encuentra la familia tras la rueda de prensa y los pasos que pensaban dar a partir de este momento. Frank Blanco despidió a su interlocutora, a la que emplazó a hablar más sobre el caso unos minutos más tarde. En ese momento, el catalán aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a la familia de Daniel Sancho.

“Por favor mándale un abrazo enorme a la familia Sancho de nuestra parte”, le empezó pidiendo Blanco. “No os quepa la menor duda de que la familia Sancho tiene un enorme agradecimiento a los medios de comunicación”, respondió muy seria Balfagón.

“Dejadme que diga otra cosa porque los espectadores son muy exigentes y hacen muy bien, pero yo no me quedo tranquilo si no digo esto. Que le mandemos un abrazo muy grande a la familia Sancho no exime que nosotros aquí no estamos haciendo una competición de que familia está peor. Evidentemente hay una víctima que es Edwin Arrieta y no nos podemos poner ni en el pellejo de la familia. Tenemos muy claro quien es la víctima”, quiso dejar claro el comunicador.

“Eso no quita que todos podamos empatizar con que aunque Daniel Sancho haya confesado ser el autor de ese asesinato que todos nos hacemos cargo que esa familia lo está pasando mal. Y que todos son responsables de sus actos. Daniel se responsabilizará de los suyos, pero su familia lo está pasando mal y les mandamos un abrazo. Y sí, les mandamos un abrazo”, concluyó el televisivo, mientras Verdoy añadía que “a la familia de Edwin también porque es la víctima en todo este caso. ”Es que la familia de Daniel también es una víctima de toda esta situación“, remataba Silvia Taulés.