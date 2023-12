Luitingo, molesto con 'De Viernes' por emitir un vídeo de su pasado: “Me ha sentado malamente”

Luitingo y Jessica Bueno estuvieron en De Viernes este 29 de diciembre comentando su experiencia como concursantes de Gran Hermano VIP. El programa recopiló sus mejores momentos en el reality de Telecinco pero, además, hurgó en su pasado para trazar un breve currículum de cada uno de ellos.

Al sevillano, de 32 años, le molestó que De Viernes emitiera un vídeo de su adolescencia. En él se le ve mostrando el culo (que aparece pixelado) mientras se tira un “pedo”, eructa y se denomina a sí mismo como “el pollatingo de Triana”.

Mientras los espectadores veían este vídeo, en la pantalla de Telecinco se podía ver la reacción del aludido. Muy serio, Luitingo hizo algunos aspavientos para dejar claro que no le gustaba lo que estaba viendo.

Al acabar este pequeño reportaje, la presentadora del programa tomó la iniciativa para quitarle hierro al asunto: “Todo el mundo tiene un pasado, Luitingo. No pasa nada. Se cuenta todo, se sabe todo y, a partir de ahí, 'palante' con todo”, le dijo Beatriz Archidona.

Él torció el gesto de inmediato. “Ese vídeo que ha salido primero me ha sentado malamente. Ahí tenía 15 o 16 años y estaba de broma con los niños en mi barrio. Sinceramente, no me ha sentado bien ver eso”, dejó claro.

“Tienes una voz preciosa, Luitingo”, exclamó la periodista para, de nuevo, rebajar la tensión. “Y te lo digo en serio”.

“También me gustaría que se dijera –continuó el entrevistado– que en el pasado me ofrecieron Mujeres y hombre y viceversa y La isla de las tentaciones, pero me negué. Me he negado siempre a todo”. En ese momento, Santi Acosta le paró los pies: “No nos han llegado las cosas a las que te has negado. Nos llegan las cosas a las que has dicho 'sí' y se ven en la tele”, matizó el presentador. Luitingo quiso responderle pero prefirió dar por zanjado el tema: “Bueno, que ya está. Muy bien”.