Maluma narró la razón por la que Madonna le llamó a gritos la vez que se alojó en su casa: “Casi me muero”

Maluma regresó a El Hormiguero este lunes para promocionar su nuevo tema: 'Coco Loco', que cantó en directo en el programa. Explicó que ha preferido lanzar singles de momento, hasta que pueda “entregar el mejor disco de mi carrera a mis fans”.

Pablo Motos contesta a Vox tras su denuncia por desconvocar a Abascal: "Todo el mundo quiere pillar"

Más

Preguntado por la elección del nombre “Don Juan” para su nuevo tour: “Siento como que cada momento de mi carrera está tirado por un personaje: pretty boy, dirty boy, Maluma baby, Papi Juancho y ahora estaba buscando un concepto más maduro pero sin perder mi esencia. Empecé con el cuento del Don Juan y me llamó la atención”, explicó.

El artista también confesó que en sus actuaciones es muy “maniático con el sonido y las pantallas”. Entre ellas, hay una que recuerdo a diario por ser “el mejor concierto de su vida”: “El que hice en Medellín, donde llevé a Madonna y otros artistas de nivel mundial. Todos los días pienso en ese concierto”.

Sin embargo, Maluma confesó que ese mismo acto “pudo ser el mejor o el peor concierto en cualquier momento”. Motos se interesó en la razón y el cantante detalló lo complejo que fue contar con la estadounidense: “Ocho días antes del concierto me canceló por compromisos personales... casi me muero. Me mandó una nota de voz de tres minutos diciendo que no podía venir y estaba yo con la lágrima. Casi me desmayo. Le dije que era una Diosa, literalmente le rogué que no me dejara tirado”, recordó.

Por lo que acabó convenciéndola, tras pactar que podía alojarse en su casa con su equipo de trabajo: “Tener a una superestrella de esta magnitud en mi casa... . Eran como 27 personas. Varias veces se quemó la planta de electricicdad por excesos de luz. Madonna me llamó gritando porque mi casa no tenía energía. Nos tocó poner otras plantas eléctricas”, detalló entr risas.

Aunque Maluma aseguró que todo eso “valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, zanjó.