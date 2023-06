Pablo Motos contesta a Vox tras su denuncia por desconvocar a Abascal: “Todo el mundo quiere pillar”

La denuncia de Vox a El Hormiguero ante la Junta Electoral Central por no invitar a Santiago Abascal al programa como sí ha hecho con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tuvo respuesta este jueves, cuando Pablo Motos aprovechó la tertulia de su programa para explicar qué ha ocurrido realmente con la gestión de los invitados políticos.

'El Hormiguero' tendrá en días consecutivos a Pedro Sánchez y a Feijóo antes de las elecciones

En un momento de su sección con Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó, y tras repasar las campañas de los principales partidos de cara a las elecciones del 23J, el presentador de Antena 3 se detuvo en la formación ultraderechista. “Vox ha colocado una lona gigante en Madrid donde propone tirar a la papelera el feminismo, el colectivo LGTBI y la Agenda 2030”, resumió.

Fue Tamara Falcó, sin embargo, la que introdujo el tema de la polémica. “Y encima te han denunciado”, comentó la colaboradora. “Y me han denunciado antes de que yo anuncie que la semana que viene... a ver, esto es muy sencillo”, comenzó diciendo Pablo Motos, que argumentó a grandes rasgos la decisión de El Hormiguero de entrevistar únicamente a los candidatos de PSOE y Partido Popular.

“Nosotros no íbamos a traer a nadie, después íbamos a traer a todos... hemos pasado por diferentes momentos y al final se nos han acumulado las visitas en la última semana de programa y vamos a hacer [las entrevistas] a los dos partidos principales que tienen posibilidades de gobernar. Esta es la verdad, lo demás ya son otras historias”, explicó el conductor de El Hormiguero.

A él se unió Juan del Val, que incidió en que no se ha desconvocado a Santiago Abascal como denuncia Vox: “Cuando se habla de que te han desconvocado una entrevista, tú tienes que tener la entrevista convocada y una fecha. Si no hay una fecha, no hay entrevista”, dijo el colaborador. “Entiendo que todo el mundo quiere pillar”, zanjó Motos.

La intrahistoria de las entrevistas políticas en 'El Hormiguero'

Según ha sabido verTele, poco después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral, el pasado lunes 29 de mayo, el equipo de El Hormiguero cursó invitación a PSOE, PP, Sumar y Vox para que sus líderes visitasen el programa. Los días pasaron sin respuesta, por lo que el programa desconvocó a los políticos y completó su agenda hasta su último día, que iba a ser el jueves 29 de junio.

Sin embargo la disposición del PSOE cambió a última hora con una única fecha posible, la del martes 27, lo que hizo que El Hormiguero se reabriese y aceptase la visita del presidente del Gobierno. Para igualar volvió a invitar al líder de la oposición Feijóo, que esta vez sí aceptó y acudirá un día después, como explicó El Mundo. Añadir sus dos entregas ha provocado que El Hormiguero tenga que cambiar fechas que ya estaban cerradas con otros invitados, y también que el programa deba alargarse y acabar finalmente el lunes 3 de julio, para cumplir con los compromisos que ya tenían establecidos.