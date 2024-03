'Mañaneros' también pesca de 'Sálvame' a Chelo García-Cortés, que se reunió con Jaime Cantizano 12 años después de 'DEC'

El universo Sálvame vuelve a resurgir a través de Mañaneros. Chelo García-Cortés ha debutado este martes 12 de marzo como nueva tertuliana del programa matinal de La 1, siguiendo los pasos de Terelu Campos y de Lydia Lozano.

Con las otras dos colaboradoras ausentes, una por enfermedad y la otra por estar ocupada con el recién estrenado Baila como puedas, la veterana periodista se ha incorporado a la mesa de crónica social sin hacer demasiado ruido. De hecho, la hemos visto directamente sentada en el corrillo pasadas las 11:30 horas, cuando Jaime Cantizano daba la bienvenida a Anne Igartiburu para hablar del mencionado talent show de baile.

García Cortés tomaba la palabra poco después de un resumen en vídeo de la primera gala del formato de danza, centrado en el berrinche de su excompañera Lozano. La primera intervención de Chelo fue para defenderla. Tras ello, Cantizano se ha excusado por no haberla presentado ante la audiencia como debería, cosa que ella misma ha usado para bromear: “Es que luego si no hablo...”. Esa era una de las críticas habituales a su labor en Sálvame, aunque el conductor del magacín de TVE la ha tranquilizado: “Aquí, no te preocupes, que vas a hablar”.

“Bienvenida de corazón, luego te iba a dar tu sitio”, ha reiterado Cantizano, que se reencontraba con quien fuera una de sus tertulianas en Dónde estás corazón en Antena 3. Juntos estuvieron ocho años en antena, desde el comienzo del espacio de corazón en 2003 y hasta su cierre definitivo en 2011.

“No descartemos tú te pongas el delantal”

De hecho, Chelo también ha podido explayarse al puntualizar informaciones sobre Bárbara Rey, tras el pacto alcanzado con la Fiscalía, por el que acepta un delito de alzamiento de bienes con la consiguiente pena, y la carta enviada a su hijo Ángel Cristo Jr., ahora en Supervivientes.

Hubo también espacio para que Cantizano preparase a su nueva compañera para futuros retos: “En este programa Terelu ha cocinado, Irma [Soriano], Lydia... No descartemos tú te pongas el delantal”. Ella aceptó el reto, y hasta se animó a proponer un cocido madrileño como posible elaboración.