Manu Guix se hace viral por el mote que se le daba a un narcotraficante

Manu Guix, el conocido compositor de Operación Triunfo, fue tendencia en las redes sociales este jueves por una noticia relacionada con el narcotráfico que le afecta de manera indirecta.

El lunes, los Mossos d'Esquadra detuvieron en Llívia (Gerona) a un jubilado de 77 años que supuestamente vendía cocaína. Manolo se llama este solitario hombre que pasó algunos apuros económicos cuando la crisis económica se llevó por delante el sector de la construcción, al que se dedicaba.

Según el periódico Ara, algunos vecinos del pueblo se referían a Manolo con un apodo que es un perfecto juego de palabras, un mote que ha hecho reír al profesor de la Academia de OT.

A Manolo le llamaban Manu Guix y, como explica un vecino de Llívia al citado medio, “no porque le gustara la música ni tuviera ninguna relación con el compositor, sino porque vendía un yeso que no era precisamente legal”.

Para quienes no lo sepan, “guix” es “yeso” o “tiza” en catalán, así que el nombre del músico barcelonés parecía el más apropiado para referirse con sorna al jubilado de esta pequeña localidad.

He de reconèixer que he rigut. 😂 https://t.co/halMk7N1wq — Manu Guix (@ManuGuix) 3 de agosto de 2023

Con humor se lo ha tomado Guix al compartir la noticia en su perfil de Twitter. “He de reconocer que me he reído”, ha escrito antes de mostrar a sus seguidores un fotomontaje que ha recibido en su móvil, que este jueves no paraba de “echar humo”.

La imagen en cuestión es el cartel de la serie Narcos, renombrada aquí con el nombre del famoso compositor.