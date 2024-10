María Galiana hizo “de las mejores promos que se han hecho” en 'La Revuelta' con su propia cabeza cortada

María Galiana acudió este jueves a La Revuelta, tras ser una de las habituales en La Resistencia. La actriz llegaba al programa conquistándo al público desde el arranque, al tocar el bombo y exclamar: “¡David es el puto amo!”.

Confesó que siempre que la invitaban a sentarse frente al presentador la gente joven con la que trabajaba le advertía de las preguntas: “Pero para mí Broncano es como un alumno de COU”, decía entre risas.

Así, la intérprete entró a todas las bromas, respondiendo sobre el estado de los embalses, sus fenómenos meteorológicos favoritos y las cinco calles y el instituto que llevan su nombre.

Pero su momento más aplaudido llegó cuando quiso entregarle su “regalo” a Broncano. Un obsequio que tenía una historia detrás, porque tenía relación con su sueño de interpretar a María Estuardo, con las decapitaciones de la realeza, y finalmente acabó advirtiendo que lo que iba a sacar de la caja podía “herir sensibilidades”.

Para acabar sacarndo una réplica de su propia cabeza. “¡Me he llevado un sobresalto, casi se me sale el corazón!”, decía el presentador con la boca abierta, mientras Galiana sonreía mostrando su propia testa. “Esta cabeza es la protagonista de la película que acabo de hacer. Se llama Sociedad negra. ¿Estoy guapa?”, decía entre risas.

“Está bien hecha pero me da mal rollo. Es muy inquietante porque la cabeza cortada y tú riéndote a la vez”, reflexionaba Broncano. “De las mejores promos que se han hecho aquí. Me ha gustado, me ha dado un susto al principio pero me ha gustado”.

Tras el susto, Galiana acababa respondiendo a las preguntas clásicas: “No tengo dinero, he hecho muchos viajes y me he comprado una serie de casitas”, contestaba. Sobre el sexo: “Me falta concentración para usar el satisfyer. La tengo solo para mi papel de actriz. Lo otro está tan visto...”, bromeó.