Inés Hernand habla de su trayectoria en TVE y por qué está en 'MasterChef': “Donar a UNRWA ya es un discurso”

Mientras se emite su paso por MasterChef Celebrity en La 1, y prepara su próximo programa para TVE que avanzó verTele en exclusiva, Inés Hernand se ha pasado por la redacción de elDiario.es para ofrecer una entrevista en Las entrevistas de Un tema al día en la que ha valorado, entre otras cuestiones, su irrupción televisiva y sus proyectos en un medio en el que no deja de encadenar trabajos.

En su charla con Juanlu Sánchez, Hernand comenta que le gustan “los proyectos en los que está involucrada”. Uno de ellos es el mencionado MasterChef, que le permite tener un altavoz en la televisión pública para lanzar mensajes como el transmitido en la entrega del pasado lunes, donde pudo donar el premio económico ganado en una de las pruebas a la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina.

“Para mí poder poner un pie en MasterChef y hacer una donación como he hecho a UNRWA ya es un discurso. Si todo esto tiene un mensaje, que es que han muerto 40.000 personas en un genocidio sin precedentes, y se puede decir la palabra 'genocidio' en prime time...”, comenta, anticipándose [la entrevista se grabó el día 10] a lo que se vio este 14 de octubre en La 1.

Un discurso que casa con la personalidad que muestra en todas sus apariciones televisivas, y también en este talent show de cocina: “En MasterChef mi imagen quiero que sea la que es: una tía jaracangosa, con medio chiste, que intenta cohesionar a los perfiles dispares de un grupo muy heterogéneo y con cierto ego por parte de algunos o algunas, y echarme media risa. No deja de ser un ejercicio antropológico”.

Su amistad con Cifuentes en 'MasterChef'

Si hay una trama que está marcando su paso por MasterChef Celebrity es la de su amistad con Cristina Cifuentes, que causó polémica antes incluso del estreno del programa de TVE por sus palabras y gestos de cariño en la presentación. Una relación estrecha, perteneciendo a ideologías opuestas, que Hernand también ha comentado en su entrevista en elDiario.es, donde ha dejado claro que cuando ella se sumó al casting desconocía con qué otros famosos iba a compartir aventura y que en el talent show se ha acercado a todos sus compañeros sin prejuicios y con inquietud como hace en su día a día.

“Uno siempre se puede sentir instrumentalizado en un momento determinado si tú ves todo el tablero. Pero cuando yo acepto pasar en ese concurso no sabía el resto de participantes que iban a estar. Yo me acerco a todos ellos desde la misma horizontalidad que me acerco a toda persona que no conozco, con interés e inquietud”, comienza explicando Inés en el podcast.

Respecto a Cifuentes, afirma que en el programa se encontró “a una persona que ya no está en esas funciones [políticas], a la que han echado del Partido Popular, que habla muy mal de terceras personas vinculadas al partido y, en ese sentido, me encuentro con una humana con cierta dignidad”. “A nivel personal, circunscribiendo a esa señora en ese momento de su política y a ella fuera de eso, a mí es una tía que me cae bien. Me parece culta, interesante, y una persona con la que se puede conversar, y creo que todo el mundo tiene una abuela franquista a la que le va a pedir la paga el fin de semana y hay una convivencia”.

En ese sentido, defiende que “yo no hago otro ejercicio que el que no sea el de la concordia y convivencia en un espacio de trabajo. Todo el mundo que trabaja ocho horas en una redacción, incluso aunque sea del mismo signo político, a lo mejor el macho que tiene sentado a la derecha le cae como el culo. O tienes un franquista a tu izquierda al que abrazas en la cena de Navidad. Eso es lo que he hecho yo, he intentado despojarme de esos prejuicios y ese currículum de toda la gente que asistía porque me encuentro con ese casting una vez he aceptado”.

Además, Inés Hernand comenta que “Cifuentes no sé si ha ido a herir en ocasiones y no voy a justificarla porque creo que debe ser la Justicia la que evalúe eso, pero a mí a nivel personal me ha caído bien y no puedo decir otra cosa”. Y más adelante zanja: “No quiero hacer lío con lo de Cristina porque me duele. Ha dañado a colectivos y ha dañado a mucha gente, y mi percepción está absolutamente sesgada”.

De su pasado en Gen Playz, a su futuro en TVE

Saliendo del tema MasterChef, Hernand también habla en la entrevista sobre el formato que le abrió las puertas de RTVE y que contribuyó de una manera especial a construir su personalidad ideológica: Gen Playz. “Para mí, marcó un antes y un después en mi vida. Jamás lo olvidaré. Además, nos fue enganchando un poco a todos. Fue un salto al vacío. Yo venía de hacer una colaboración en Playz, y cuando me llamaron para presentarlo dejé mi trabajo”, explica.

La presentadora recuerda que “el primer programa fue sobre educación, en un momento de pandemia en el que estaba ahí el debate. Empezó a rodar, a rodar, y empezaron esas preguntas parlamentarias como cuando relata Manuela Carmena que la perseguían al ir a la Facultad en el 61”. Preguntas parlamentarias de la derecha pidiendo explicaciones al Gobierno por lo que se comentaba en este espacio para jóvenes, de las que Inés recupera una con humor: “De Vox nos llegó una que fue mi favorita. Preguntaba el significado de la palabra 'cuca'que yo decía en la presentación, donde me refería a los espectadores como 'mis cucas calientes'. De pronto veía a una persona del ente teniendo que responder a esas cosas. Era todo divertido, muy España”.

“Para mí ha sido el vehículo de mi vida profesional que nos ha traído muchas alegrías y mucho aprendizaje. Lo único malo creo que fue el cambio de plató, que no me gustó pasar a Prado del Rey porque se perdió la esencia. Allí fuimos creciendo, quería venir la gente, los chavales me preguntaban por la calle...”, recuerda, al tiempo que lanza un mensaje optimista de cara a un posible regreso tras un período de descanso necesario para el formato: “Me dio mucha pena que se disolviese, ojalá volviera. Parece que no, pero segundas partes hay que dejarlas reposar un poco. Como cuando volvió OT en 2017. Dejémoslo reposar y en unos años nos volvemos a ver con los chavales”.

Lo que sí forma parte de su futuro más inmediato es el proyecto de un nuevo programa para el prime time de los viernes en La 1, que tal como avanzamos en verTele conducirá junto a Loles León y Mariona Casas. Sobre este formato, aunque no profundiza al no haber sido todavía anunciado oficialmente por la cadena, comenta que “se está apostando por un buen entretenimiento en TVE y ojalá pueda participar de él”.