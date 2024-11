Marina Rivers habla del trato de Pelayo Díaz en 'MasterChef': “La tomó conmigo. Llegó un punto que no podía más”

La polémica de Pelayo Díaz y Marina Rivers sigue coleando, aun con el experto en moda ya fuera de MasterChef Celebrity. Tras las críticas del exconcursante a su compañera en pleno programa, que fueron ampliamente señaladas en redes sociales, ha sido ahora la aludida quien ha recordado ese episodio y lo ha equiparado a un “patio de colegio”.

Preguntada en una entrevista reciente en el podcast Nude Project, la todavía aspirante del talent culinario ha comentado que todo se originó porque Pelayo “hizo un par de comentarios que no estaban bien, un poco fuera de lugar”. “La tomó conmigo, como cuando en el colegio está el típico que hace un poco de bulliyng, que la toma con alguien y le hace la vida imposible o intenta desacreditarle todo el tiempo”, explica.

De alguno de esos comentarios dice que se enteró una vez vio el programa por televisión, pero otros sí fueron a la cara e incomodaron su experiencia. “Me sentí en un patio de colegio y llegó un punto que no podía más. Dije 'aquí estamos todos a la misma, es un programa de cocina, vamos a entretener a la gente, pero no'. Y ahí fue cuando le llamé villano. Y ya está, luego le echaron”, resume Rivers, que dentro de MasterChef llegó a evidenciar que le molestaba lo que el influencer decía de ella.

Un cara a cara que, ante las dudas de sus entrevistadores, Marina Rivers confirma que era real y no fruto de una escenificación por el show televisivo: “Eso iba más allá de las cámaras. No había ficción entre nosotros”, afirma, asegurando que las grabaciones son tan exigentes que no hay lugar para crear estas narrativas: “La primera prueba que luego queda en una hora, son doce horas para nosotros en plató”.

“La realidad detrás de las cámaras es lo que se ve en casa”

Sobre el resto de su entrevista en el talent culinario de La 1, la creadora de contenido se muestra encantada: “[Antes de entrar] no sabía hacer un huevo frito. Cogí un profesor, estuve dos semanas a tope, y ahora es una pasión. Doy las gracias a MasterChef porque me ha descubierto la pasión por la gastronomía. Ahora estoy todo el tiempo cocinando”.

Además, Marina Rivers confiesa que “pensaba que nos chivarían las pruebas, pero no”. “Todo es como se ve, y me alegro de haber descubierto que la realidad detrás de las cámaras es lo que se ve en casa”, apunta sobre MasterChef Celebrity.