Mario Vaquerizo responde a la actriz Mónica López por lo que dijo de Pablo Motos: “Es una chica totalmente absurda”

Las comentadas declaraciones de Mónica López sobre El Hormiguero han tenido respuesta, dos semanas después. Mario Vaquerizo, quien colaboró en temporadas pasadas en el formato de Pablo Motos, ha calificado a la actriz de “absurda” y sus palabras, como “una falta de respeto a un programa que cumple la misión de entretener”.

La actriz Mónica López: "La gente de la cultura no podemos ir a 'El Hormiguero'. Ese señor blanquea el fascismo"

Así lo ha afirmado el cantante durante una entrevista en Herrera en Cope, donde ha sido preguntado directamente sobre “qué le diría” a la protagonista de Rapa. “Pues esa actriz me parece una chica totalmente absurda. No sé quién es, ¿cómo se llama?”, comienza cuestionando Vaquerizo.

“Ella si quiere ser política, que se dedique a la política. Ser actriz significa entretener y dar rienda suelta a tu capacidad interpretativa. No te metas en esos jaleos”, ha añadido el vocalista de Nancys Rubias. Y aunque posteriormente afirma que respeta a López porque “es una gran actriz”, reprueba que opinase que en El Hormiguero “se blanquea el fascismo”.

“Creo que es una falta de respeto a ese programa que cumple una misión que es entretener día a día a todo el mundo que va allí y a los espectadores. Yo he colaborado en El Hormiguero durante mucho tiempo y el otro día estuve con ellos. Si ella tiene la necesidad de decir eso, bien. Pero nosotros también tenemos la necesidad de que todos los artistas agradecemos un programa como El Hormiguero que nos permite poder promocionar los trabajos”, zanja Vaquerizo.

Qué opina Mario Vaquerizo sobre la carga de la actriz Mónica López contra 'El Hormiguero'? pic.twitter.com/bEJTsOiKqt — TVMASPI (@sebas_maspons) 4 de julio de 2023

Las palabras de Mónica López sobre 'El Hormiguero'

Para quien no lo recuerde, todo surge por unas declaraciones de Mónica López realizadas hacer apenas dos semanas, cuando desveló que había rechazado y entrevista promocional con Pablo Motos y afirmó que “la gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”.

“No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable”, declaró en Ràdio Estel, para posteriormente contar los entresijos de su rechazo a ir de visita a Antena 3: “He tenido grandes peleas con la productora... Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier [Cámara] tuvo que ir”, agregó con vehemencia.

La intérprete argumentó su decisión, aludiendo a las palabras que le dijo su compañero en Rapa: “Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie', pero yo le dije que 'da igual que no lo vean 3 millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente', pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética”.