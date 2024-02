Marlena critica al Benidorm Fest 2024 por “no cuidar el sonido”: “En la tele suena todo fatal”

Continúan las reacciones de los artistas a su resultado en el Benidorm Fest 2024. Tras las palabras de Jorge González acerca del jurado y las declaraciones de Almácor sobre los fallos técnicos durante su actuación en la final, ahora ha sido el grupo Marlena el que ha criticado “que no se cuidara el sonido” en las galas de TVE.

“Para artistas que llevamos ya un recorrido, [el Benidorm Fest] tiene sus partes buenas y sus partes malas. Estás expuesto a la crítica, a tu público de siempre le ralla que salgas de tu zona de confort... y no te cuidan el sonido. Eso es lo que menos me ha gustado a mí. El resto muy bien. Pero en la tele suena todo fatal”, ha declarado su vocalista Ana Legazpi en una entrevista reciente a ABC.

Cuestionada sobre si fue eso lo que falló en su propuesta, que recordemos que no consiguió una de las ocho plazas de la gran final, afirma que sí y que echó en falta “un poco más de cuidado por parte de la tele y de la productora [Boomerang TV]”. “Podían cuidar un poco las cámaras, la realización, el sonido... Te fías mucho de la puesta en escena, y no sabes lo que puede gustar o no en Eurovisión”.

El dúo madrileño interpretó su Amor de verano en la segunda semifinal del festival, donde TVE aseguró que había solventado los problemas de sonido que marcaron la primera gala. “Yo a nosotras nos vi muy bien, somos autocríticas y nos vi muy bien, estupendas, la verdad. Pero claro, esto tiene que ser un trabajo en equipo y a veces eso no se entiende”, zanjan.

Pese a no competir en la final, Marlena afirma que el paso por el certamen de la cadena pública “ha sido superbonito, sobre todo el compañerismo que ha habido entre todos los concursantes. Salir de nuestra zona de confort, cantar en la tele... ha sido como una revolución”.