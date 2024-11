Marta Carazo (TVE), al ser preguntada por los bulos de 'Horizonte': “Eso no es periodismo”

Marta Carazo recogió este jueves en Barcelona el Premio Ondas que se ha concedido a TVE por sus programas dedicados al 20 aniversario del 11-M. La presentadora del Telediario aprovechó la ocasión para destacar la profesionalidad de sus compañeros y advirtió de la proliferación de bulos.

Durante la alfombra roja, al ser preguntada por Horizonte (Cuatro), uno de los programas que más críticas han recibido por difundir bulos y teorías de la conspiración sobre el coronavirus y la DANA de Valencia, Carazo fue tajante: “Para mí, eso no es periodismo. Eso es otra cosa porque el periodismo tiene que ser veraz”, respondió ante el micrófono de Mundo Deportivo.

“Cada uno, allá con lo que hace”, añadió en referencia al programa que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter, en el que se da cabida a todo tipo de teorías y donde han encontrado cobijo algunos propagadores de bulos.

Dicho esto, la presentadora de la segunda edición del Telediario puso el foco sobre la audiencia, a la que pidió que esté alerta: “El espectador tiene que saber lo que ve”.

Carazo tomó como ejemplo a sus compañeros de RTVE, que siguen protocolos de verificación más estrictos y eso, en ocasiones, retrasa la publicación de noticias: “Muchas veces pensamos que somos los últimos sacando las cosas, pero porque precisamente nos empleamos mucho en comprobar que las imágenes son ciertas y en pedir permiso a la gente para poder emitirlas”.

Eso es algo que “no todo el mundo hace”, y cuando no se contrastan las informaciones se publican “cosas que no son verdad”. Hay quienes, en su defensa, dicen que los ritmos del periodismo se han acelerado mucho, pero a ella no le sirven estas excusas: “La información va tan rápido que luego puedes rectificar. Pero no, no debes hacerlo”, advierte con la seguridad de que en TVE, “cuando damos algo es porque es cierto, aunque sea más tarde que los demás”.