Matías Padial revolucionó 'First Dates Hotel' tras su paso por 'Pekín Express', 'Las Tentaciones' y 'El Conquistador'

Carlos Sobera volvió a abrir este martes las puertas de First Dates Hotel para recibir a nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor. Entre ellos, un rostro muy popular para los seguidores más acérrimos de los reality shows: Matías Padial, mallorquín conocido tras su paso por programas de laSexta, Telecinco y La 1.

El joven saltó a la fama en el año 2016, cuando se proclamó ganador junto a su primo Nabil de la sexta edición de Pekín Express: La Ruta de los Elefantes, la última conducida por Cristina Pedroche en laSexta. Cuatro años más tarde, Matías decidió dar el salto a Mediaset, participando como soltero en la segunda edición de La isla de las tentaciones.

A finales de 2023, el mallorquín decidió volver a retomar la aventura, poniendo rumbo a la República Dominicana como uno de los concursantes de la primera edición de El conquistador en TVE en la que acabó en una meritoria quinta posición. Ahora, apenas unos meses después, el joven ha reaparecido en el spin-off del exitoso dating show de Cuatro que emite Telecinco durante este verano.

Matías, protagonista de 'First Dates Hotel'

Matías demostró este martes su labrada experiencia televisiva, convirtiéndose en uno de los participantes protagonistas de la segunda entrega del programa. Con su inseparable ukelele bajo el brazo, Padial se definió ante las cámaras como “un alma libre al que le gusta pasárselo bien”. Enseguida, hizo gala de su buen humor formando un dúo musical en la piscina junto a otro de los clientes del hotel.

Su cita fue Inma, “una chica segura y empoderada” con la que tuvo una gran conexión desde el primer minuto. “Es como una bomba. Entre la sonrisa, la camisa abierta, el poder, sus abdominales...”, dijo la chica al ver quién era su acompañante, cuya percepción fue recíproca. “En la cama, me la imagino como una bomba. Mira que yo soy dominante, pero tiene pinta de cañera”, comentó él antes de que Lidia Torrent les propusiera pasar al jacuzzi, en el que acabaron dando rienda suelta a la pasión.

“He tenido que frenarme, decir 'stop', porque me estaba calentando y no iba a responder”, confesó el joven mientras ambos decidían marcharse juntos a la habitación. Una acción que anticipó a los espectadores la decisión final que iban a tomar, ya que tanto Inma como Matías decidieron seguir conociéndose fuera del programa. “Ha superado todas mis expectativas. La verdad es que no me imaginaba conocer a alguien como tú”, reconoció el balear.