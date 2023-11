Matías Prats recuerda la “valentía” de Carrascal y se abstiene de imitarlo: “Como él no había otro”

Antena 3 Noticias homenajeó este sábado al que durante muchos tiempo fue su rostro más visible: José María Carrascal. El periodista, famoso por sus llamativas corbatas y por los ácidos editoriales que utilizaba para contar las noticias, falleció el viernes 3 de noviembre a los 92 años.

Tuvo una vida llena de éxitos en la prensa escrita y en el mundo de la televisión, de ahí que el público y muchos compañeros de profesión se hayan referido a él con cariñosas palabras como las que Matías Prats expresó en el informativo de Antena 3.

“José María era un apasionado del periodismo y un entusiasta de la vida”, declaró el veterano presentador. Carrascal dejó la corresponsalía de Nueva York en 1990, desde la que escribía artículos para varios medios de comunicación, para presentar en Madrid la edición nocturna de Antena 3 Noticias. Para entonces ya tenía 60 años.

“Yo estaba en la otra orilla, en TVE, y cuando me dijeron que venía a presentar un informativo pensé: '¡oye! complicado, peligroso'”, recordó Prats al destacar la fuerte “personalidad” de Carrascal y la “valentía” de sus editoriales, en los que se mostraba “muy crítico con el poder”. “Lo hacía desde la libertad, la independencia y el conocimiento”.

El homenaje de Matías Prats al icónico presentador quedó ahí. Aunque el madrileño se presta a todo tipo de imitaciones, en este caso prefirió no lucir una llamativa corbata como las que llevaba Carrascal. “Lo he pensado esta mañana”, reconoció ante los espectadores de Antena 3, “pero he llegado a la conclusión de que no ha lugar. Como José María no había otro... ¡inimitable!”.