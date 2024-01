Mediaset muestra la emoción de José Coronado en el final del rodaje de 'Entrevías': “Forever”

Los protagonistas de Entrevías han terminado de rodar la cuarta temporada de la serie. De ello ha dejado constancia Mediaset a través de sendos vídeos en el set de rodaje. En el primero vemos a José Coronado con un ramo de flores en una mano, mientras que la otra se la lleva al corazón para decir “forever” (“para siempre”) a todo el equipo. El actor, visiblemente emocionado, se funde a continuación en un abrazo con Nona Sobo, su nieta en la ficción.

El segundo vídeo tiene como protagonista a Luis Zahera, al que vemos despedirse, abrazarse y dar las gracias a sus compañeros tras rodar su última escena en la casa de Tirso Abantos, el personaje interpretado por Coronado. “Así fue la despedida de José Coronado y Luis Zahera de Entrevías”, dice el mensaje de Mediaset publicado en X (antiguo Twitter).

En ambos vídeos, así como en la imagen compartida el día 5 de enero -el último de grabación-, Mediaset habla de “despedida” y “finaliza su rodaje”, pero sin concretar si se refiere simplemente al final de la cuarta temporada o al final definitivo de la serie. Por tanto, que Entrevías acabe con su cuarta tanda es una posibilidad a tener en cuenta. Y más tras ver el mensaje de Coronado en su vídeo, propio de quien se está despidiendo de un equipo por última vez.

Además, cabe recordar lo que dijo el actor hace unos meses, cuando le preguntaron si aceptaría ir más allá de la cuarta temporada. “Vamos a ver... Tampoco me gusta extenderme mucho. En todas las series que he hecho, salvo Periodistas que fueron 120 capítulos, intento que no se extiendan. Muchas veces, cuando se estiran, las series pierden fuelle. Intento que sean series más cortitas”, dijo en un encuentro con VerTele y otros medios.

Por si fuera poco, esta misma semana se ha sabido que Luis Zahera y Alea Media, la productora de Entrevías, están trabajando en una nueva serie para Netflix, Animal salvaje, lo que refuerza la idea de que estamos ante los últimos capítulos de Entrevías. Eso sí, de momento Telecinco no ha confirmado oficialmente que vaya a ser así.