Mercedes Milá se disculpó con Susana Estrada, arrepentida por la entrevista que le hizo en TVE hace 45 años

Mercedes Milá e Inés Hernand condujeron este miércoles una nueva entrega de No sé de que me hablas en la que profundizaron en el tema de la sexualidad. Para ello, las presentadoras de TVE recibieron la visita de Paco León y Susana Estrada, actriz y exvedette a la que Milá volvió a pedir perdón por una entrevista de hace 45 años en la que acorraló a la artista.

La periodista catalana aprovechó la ocasión para reiterar ante los espectadores, como ya hizo en su programa de Movistar Plus+ Milá vs. Milá, sus disculpas a la reconocida “musa del destape”, asegurando que era alguien a quien había conseguido redescubrir después de muchos años sin verse.

Mercedes Milá recordó entonces la entrevista que el hizo junto a la periodista Isabel Tenaille en el año 1978 en el programa Dos por dos que condujo en TVE: “A mí en ese momento Susana Estrada no me podía interesar menos, la consideraba una mujer objeto. Fijaros si estaba equivocada que como decía antes hace poco, en otra entrevista, le tuve que pedir perdón”, dijo la televisiva, dando paso a unas imágenes que resumían aquel incómodo encuentro.

La polémica entrevista de Milá a Susana Estrada

En la pieza, se pudo ver cómo Mercedes Milá arrancaba su entrevista diciéndole a la actriz que muchos espectadores estarían pensando en ese momento que “es una vergüenza” que estuviese en su programa. “No sé por qué pueden considerar que es una vergüenza”, respondió la artista. “Lo digo porque para muchas familias el sexo es un tema tabú, entonces que tú, como madre, hables de esos temas con tus hijos y te vean en revistas y películas como Dios te trajo al mundo, para muchos será un escándalo evidentemente”, justificó la catalana entonces al tiempo que Estrada defendía que “el desnudo y el sexo es algo natural”.

Tras ver las imágenes, la periodista insistió en sus disculpas hacia la actriz: “¿Por qué le pido perdón? Porque cuando preparé la entrevista para el programa en Movistar Plus+, me di cuenta de lo bruta que había sido, pensé: 'Qué horror, cómo has podido juzgar a esta tía que era una valiente'”, reconoció la presentadora.

.

“Me alucinaron, ella y la Tenaille. Yo decía: '¿De dónde han salido estas dos? ¿De dónde se han escapado? ¿De qué colegio de monjas acaban de salir?'”, recordó entre bromas Estrada al tiempo que Milá decía que, en aquel momento, ella se creía encima “supermoderna”. Milá señalaba entonces que aunque muchos no lo reconocieron en su momento, la actriz había luchado mucho por los derechos de las mujeres.

“Tardaron en reconocérmelo porque yo no era una feminista acérrima. Yo nunca he querido anular al hombre, nunca lo he querido anular. Lo único que he querido es que me quite la bota del cuello, pero no ponerle a él mi tacón de aguja en el suyo”, concluía la invitada.