'Todos mienten' presenta el “enredo” de su segunda temporada en Movistar Plus+

Movistar Plus+ ha traído a la cuarta jornada del FesTVal de Vitoria 2023 la segunda temporada de Todos mienten, su serie “de enredo” creada por Pau Freixas y dirigida por Fran Araújo que se estrenará a finales de diciembre.

Al reparto se incorporan, como ya recogimos al iniciar su rodaje, Alberto San Juan y Kiti Mánver. Completan un elenco de verdadera altura que los responsables han valorado poder volver a reunir y que ya contaba con Irene Arcos, Natalia Verbeke, Eva Santolaria, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren, Jorge Bosch, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Lu Colomina, Amaia Salamanca y Marc Balaguer.

Pau Freixas, el creador, ha analizado que “ahora las series son muy cortas, antes eran largas y permitían hacer un viaje largo con los personajes”, y explicado que esta segunda temporada permite ya haber encontrado el tono y “seguir viajando” con los personajes.

Fran Araújo, el director, ha celebrado poder hacer una segunda temporada ya que “Pau Freixas tenía una idea muy clara” y avanzado que empezará donde terminó la primera. “Volver a juntar este casting increíble ya es un éxito”, ha añadido.

El creador ha explicado que “le apetecía hacer un thriller con un tono más frívolo. Había hecho Sé quién eres, y me apetecía ese otro tono”.

Eva Santolaria, que además de actriz es también cocreadora junto a su pareja Pau Freixas, ha valorado esa faceta creativa: “Es distinto, porque como actor valoras un guion ya hecho. Cuando entras en una sala de guion y la pizarra está en blanco, era una sensación de vértigo total”. La actriz también ha explicado cómo lleva ser un binomio de creadores, y ha sido sincera: “Si él escribe algo que no me gusta, yo soy muy pesada y lo digo todo el rato. Y voy encontrando argumentos según pasan los días, incluso semanas. Pero es verdad que él tiene la última palabra, porque es el jefe”, ha dicho riendo, aclarando que son un equipo, y deben tener una organización.

Freixas, entre las risas de todos, ha tomado la palabra para dar su punto de vista: “Entre seres humanos empáticos e inteligentes, el mejor argumento gana. A mí la opinión de Eva me importa mucho. Yo irme a rodar algo pensando que para ella no funciona, me lleva a pensar que si ve algo que no funciona, es que algo hay mal. Pero nunca llegamos a ese momento de '¡porque yo lo digo!'”.

En esta segunda temporada de #TodosMienten, volvemos a Belmonte 👀

Lo hacemos con caras ya conocidas como Irene Arcos, Eva Santolaria, Miren Ibarguren o Amaia Salamanca pero incorporamos a nuevos personajes que serán interpretados por Alberto San Juan y Kiti Mánver. pic.twitter.com/VX5Bo0i1Ml — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) 7 de septiembre de 2023

Irene Arcos se ha dirigido al creador para señalar que “saca de ti cosas que nunca habías sacado”, y Miren Ibarguren ha afirmado sentirse “halagada” por que le llamase Freixas. Entre las tres benjaminas, Berta Castañé ha agradecido a sus compañeros que “le hayan abierto muchos caminos que no sabía que existían”, Carmen Arrufat ha valorado cómo ha podido disfrutar esta segunda temporada porque la primera coincidió más en pandemia, y avanzado entre risas que su personaje “sigue enfadada, y ahora es más psicópata”; y Lu Colomina ha agradecido la continuidad.

Amaia Salamanca ha agradecido que a su personaje se le vea trabajar más: “Me ha gustado mucho trabajar esa mala relación con el personaje de Miren. Ya nos conocíamos, habíamos trabajado juntas, y no puedo ni mirarla porque siempre nos reímos”. Jorge Bosch, el único actor que ha acudido al FesTVal para la presentación, ha celebrado que su personaje ejemplifique cómo “no hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo. Pero tiene buen fondo”.

La segunda temporada de Todos mienten se estrenará en Movistar Plus+ a finales de diciembre, por lo que la plataforma acelerará su promoción progresivamente hasta ese momento.