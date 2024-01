Miley Cyrus y Bizarrap repiten en el reparto de temas para la Gala 7 de 'OT 2023', también con Depeche Mode

Tras la expulsión de Álex Márquez, y la nominación de Chiara y Violeta, en el transcurso de la Gala 6, OT 2023 afronta ahora la semana de preparativos para la séptima entrega. Y esos preparativos parten, como es costumbre, con el reparto de temas para la ocasión.

Si algo destaca es que la Academia tenga a más de un artista durante dos semanas consecutivas en la lista de retos a los concursantes. En primer lugar, destaca Bizarrap. El productor musical estará presente: si en la noche del lunes 8 fue como responsable de la canción grupal versionada, en la del lunes 15 será con el tema de Paul y Ruslana. Esta vez será la Sesión 45 realizada por el argentino junto a la rapera Ptazeta.

Pero no es el único que sonará en dos galas seguidas. Si Flowers de Miley Cyrus estaba ya en la sexta gala, la séptima contará con The Climb, uno de los éxitos con solera de aquella, que sonará por boca de Chiara, candidata a abandonar la convivencia.

Volviendo a la canción grupal, los aspirantes al triunfo tendrán que defender la próxima semana Just Can't Get Enough, primer gran éxito de Depeche Mode publicado en 1981. Otros dos temas que harán viajar en el tiempo son el que le toca a Álvaro Mayo, Please Don't Go; y el de Juanjo, La nave del olvido. Pero también hay éxitos recientes como los de Jorja Smith (Blue Lights), Rauw Alejandro (Todo de ti) y Ava Max (Sweet But Psycho).

GRUPAL: 'Just Can't Get Enough' (Depeche Mode)

CHIARA: 'The Climb' (Miley Cyrus)

VIOLETA: 'Blue Lights' (Jorja Smith)

MARTIN: 'Tenía tanto que darte' (Nena Daconte)

JUANJO: 'La nave del olvido' (Dino Ramos)

ÁLVARO MAYO: 'Please Don't Go' (KC & The Sunshine Band)

CRIS Y LUCAS: 'Todo de ti' (Rauw Alejandro)

BEA Y NAIARA: 'Sweet But Psycho' (Ava Max)

PAUL Y RUSLANA: Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45 (Ptazeta y Bizarrap)