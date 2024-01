Álex Márquez, quinto expulsado de 'OT 2023': de su relación con Denna a sus quejas al repertorio que le asignaron

Álex Márquez sintió cierta sensación de “liberación” cuando Chenoa pronunció este lunes, durante la Gala 6 de OT 2023, que Paul era el concursante salvado, convirtiendo al andaluz en el quinto expulsado del talent musical de Amazon Prime Video. El joven asegura que llevaba varias semanas muy complicadas dentro de la Academia, donde la condición de 'nominado' le acompañó hasta su salida definitiva del programa.

El participante reconoce que no le ha dado tiempo de hacer balance de por qué ha sido apeado del concurso con el mayor porcentaje (82%) de la edición. Eso sí, no considera que haya sido un castigo de los espectadores tras ser relacionado con Denna a pesar de tener pareja en el exterior: “No creo que sea ese caso”, declara en palabras a verTele horas después de abandonar el talent.

“Yo con Denna tengo una relación de amistad impresionante. Junto con Omar, Lucas y Naiara ha sido un pilar fundamental dentro, de los que te soportan cuando estás realmente mal. Y nada, lo que te puedo decir es que tengo una relación superbuena con ella, estoy deseando verla, abrazarla... Y eso es lo que te puedo contar”, comenta cauto, respondiendo a si el broche que llevaba en su última actuación era por ella.

Además, Álex Márquez afronta las quejas que manifestó antes de Navidad contra el programa por el repertorio de canciones que le estaban asignando. ¿Cree que el reparto de temas le ha perjudicado? “Lo pensaba en su día, pero hoy en día no lo pienso”, responde el joven, aclarando por qué dijo aquellas palabras.

Has sido expulsado con el porcentaje más alto de la edición. ¿Por qué crees que ha sido así? ¿Qué reflexión has hecho?

Pues no me ha dado tiempo a hacer reflexiones ninguna, pero las cosas pasan por algo, pasaron así y estoy supercontento con el concurso, con la oportunidad que me dieron. Estoy supercontento.

Has tenido unas últimas semanas malas a nivel anímico, se te veía bastante afectado. ¿Lo de ayer lo viviste de alguna manera como una liberación?

He de decirte que sí, en cierta parte sí. Porque llevaba ya tres nominaciones y esta semana que ha sido una montaña rusa: he estado malo, he tenido un breakdown emocional... Pero fui subiendo la cuesta y al final creo que llegué a buen puerto. Estoy a gusto, ahora estoy muy bien anímicamente.

Antes de Navidad, dijiste que estabas decepcionado y te quejaste de tu repertorio, hablando incluso con Juanjo de que te asignaban canciones nominables. ¿Crees que el reparto de temas te ha perjudicado?

Te podría decir que sí y te podría decir que no, pero hay canciones que si tú las coges, y le das la vuelta, pueden salir temas bastante guays. A lo mejor, no fue mi caso, porque no cruce cables en ese momento, pero no creo que nos pongan temas para nominarnos directamente. Va dependiendo de si tienes una buena semana, una buena gala, días arriba y días abajo, y te puede venir bien o mal. Lo pensaba en su día, pero hoy en día no lo pienso.

¿Con quien te sentías decepcionado entonces?

Me sentía decepcionado conmigo mismo, porque eran temas que tenía controlados y no sé si por el hecho de tenerlos tan controlados, los automatizas, los mecanizas y, de repente, pinchas. Simplemente eso.

Después de aquello, al estar nominado has podido elegir tus temas y, a pesar de eso, te han vuelto a nominar. ¿Te queda la sensación de que se ha sido justo contigo?

No, porque cuando elegí Bailemos, sí que estoy totalmente de acuerdo con Buika, me excedí en energía y se vio en la gala. Fue una nominación bastante justa y estoy de acuerdo con las valoraciones de los jueces. Sobre todo, me las quedo para poder aprender y poder seguir mejorando.

¿Qué percepción tenéis durante las galas de las valoraciones del jurado? Ayer Edurne os dijo que, en su paso por OT, ella prácticamente ni las escuchaba. ¿Os pasa lo mismo?

Sí que pasa, pasa muchísimo. De llegar después a al Academia, veinte minutos después de la valoración, y no te acuerdas. Es verdad que respecto a las valoraciones, es un trabajo superduro el que tienen, como el que más. Y tener que decidir cuatro personas de las doce que estábamos ayer, todas con un talento brutal, es difícil y tienen que buscar lo mínimo para salir y nominar a alguien.

En una conversación en la Academia dijiste que, por tu perfil comercial, quien quisiese ganar dinero, lo iba a ganar contigo. ¿Crees que eres de los concursantes con más posibilidades de tener una carrera?

Eso lo va a decir el tiempo y el trabajo que haga cada uno. Yo te puedo decir que voy a currar muchísimo, todo lo que esté en mi mano, y lo que me permita la gente que me rodea, y voy a tirar para adelante con lo que venga. Con toda la música que tengo ya y con la que viene... Deseando enseñar lo que se está grabando.

En esa elección de tus canciones de nominado, ¿había una idea premeditada sobre lo que tu quieres proyectar como artista?

Es un avance de lo que quiero mostrar. No es lo que yo quiero ser de verdad, pero es un avance. Las tres canciones que elegí son acordes a mis cuatro ramas: el rock, el pop, el pop-latino y el reguetón. Quiero moverme en esas cuatro líneas, creo que es lo que más me llama y me gusta: poder saltar, poder emocionar y poder disfrutar con el público.

Lo que te puedo decir es que tengo una relación superbuena con Denna y estoy deseando verla y abrazarla Álex Márquez

¿Qué balance haces de tu paso por la Academia? ¿Qué aprendizaje has sacado, incluso después de ese parón en el que pudisteis salir al exterior, hablar con vuestras familias y volver al concurso?

De momento, no me he sentado a hacer balance. Yo me lo he pasado increíble en el concurso, me lo he pasado superbien, aunque haya tenido sus idas y venidas emocionales y de salud. Pero me vino muy bien salir en Navidad, aunque era uno de los que no quería salir por el hecho de no encontrarme nada, de que mi familia no me contase nada de redes. No vi nada de redes cuando salí, me rodeé de mi gente, mi familia y vine con las pilas supercargadas.

¿Tus familiares no te dieron feedback sobre tu paso por el concurso, aconsejándote según lo que se iba diciendo fuera sobre ti?

No, en ese aspecto la familia me respetó bastante, yo no quise saber nada del exterior y me lo respetaron de principio a fin. Desde que salí el día 24 hasta que llegué el 26 por la mañana. Y superbien, yo sólo quería saber cómo estaban ellos, cómo se encontraban, cómo les iba el trabajo y ya. O sea, la vida que llevaba antes de entrar en Operación Triunfo.

Entre todo eso que se ha comentado, los fans del programa te han relacionado con Denna en los típicos 'shippeos' y 'carpetas' que crean entre los concursantes. ¿Crees que esto, al tener novia, te ha podido penalizar en el concurso? ¿Crees que te han podido castigar por la parte de reality del programa y no por lo musical?

No creo que sea ese caso. Yo con Denna tengo una relación de amistad impresionante, junto con Omar, Lucas y Naiara ha sido un pilar fundamental dentro, de los que te soportan cuando estás realmente mal. Y nada, lo que te puedo decir es que tengo una relación superbuena con ella, estoy deseando verla, abrazarla... Y eso es lo que te puedo contar.

Ayer en tu actuación llevabas un broche que Denna utilizó como pendiente en el Péiname Juana junto a Salma. ¿Era una forma de tenerla presente en un día tan importante para ti?

Sí, la verdad es que sí. No iba por ahí como tal, pero la gente se lo ha tomado así y yo encantado, no me importa. Es verdad que se lo dije a Lucas y a Naiara, que esa canción se la iba a dedicar a ellos, sobre todo, que son los que esta semana me han ido empujando, aunque me podía oler que me iba. Yo a Lucas le dije: “Esta canción es tuya hoy”. Y lo mismo le dije a Naiara.

Hablando del vestuario, cada vez se comenta más este año la ropa que lleváis en las galas. ¿Qué capacidad de decisión tenéis con el vestuario?

Nos dan bastante rienda suelta. Ellas nos preparan ciertos outfits que pueden pegar con la actuación, con la estética, con el fondo que se utiliza, pero luego te dan a elegir opciones y te dicen que si no te gustan nos lo cambian. Yo, por ejemplo, el día que llegué a vestuario y vi el traje azul dije: “Esto es con lo que yo me quiero ir”. Y así fue. Ese traje fue amor a primera vista.

¿Cómo va la preparación de tu primer 'single'?

Mañana vamos para Madrid a terminar de grabar el tema que empecé en la Academia, que ya prácticamente todos habéis podido escuchar algo. Y estoy deseando grabar con Chechu, terminarlo, lanzarlo y seguir grabando.

Por lo que hemos podido escuchar, el tema tiene la base rítmica del reguetón...

No iba a ser un reguetón como tal, iba a ser algo más tranquilo, como los dos temas que ya tengo sacado. Pero Chechu le dio la vuelta y dije: “Tiene que ser así”. Así que lo más seguro es que será un reguetón.

Esta edición puede ser de las que mayor porcentaje de concursantes triunfen Álex Márquez

Siempre se habla de la dificultad de que la industria absorba cada edición a 16 nuevos talentos. ¿Esta conversación ha salido entre vosotros? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?

Si te digo la verdad, sí. Lo hablé con Lucas y Naiara, que nosotros nos queremos dedicar a una carrera más comercial y es verdad que otras personas quieren dedicarse a ser actor, al teatro musical, etc. Pero yo creo que esta edición puede ser de las que mayor porcentaje de personas triunfen.

Estos días, Iván Ferreiro ha lanzado una dura crítica contra OT, asegurando que el programa era “una carnicería que juega con los sueños de unos chavales”. ¿Entiendes la crítica? ¿En algún momento habéis pensado que se os plantea un sueño que a lo mejor no es posible?

Cuando viene cualquier visita a la Academia nos insiste mucho en eso, en que no nos creamos que está todo hecho, que no regalan nada. Y es verdad, nadie regala nada y hay que currárselo. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer. Tengo muy claro que igual no será ahora, pero dentro de dos meses te diré: “Aquí estamos, con tanta música”.

La última. ¿A quién ves con más posibilidades de ganar 'OT 2023'? ¿Dentro de la habitación hacéis vuestras quinielas?

No te creas que dentro de la habitación tengamos nuestras quinielas. Como cada semana nos sorprende una persona diferente, pues vamos cambiando de versión como de calcetines. Yo siempre he tenido en mente que Martin puede ser un buen ganador del concurso y más viendo lo que hizo ayer en gala.