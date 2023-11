El ministro Grande-Marlaska estará con Dani Rovira en 'Un día de perros', que ya tiene fecha de estreno en RTVE

RTVE ha puesto fecha de estreno a Un día de perros, el nuevo formato con el que Dani Rovira regresa a la disciplina de la cadena pública. El espacio destinado a educación canina llegará el domingo 26 de noviembre al catálogo de RTVE Play.

El artista andaluz, que regresa casi dos años después de terminar etapa en La Noche D, ha presentado el espacio ante la prensa este mismo jueves en Torrespaña, en compañía de sus colaboradores, la terapeuta de comportamiento canino Eli Hinojosa y el entrenador de perros especialistas Santi Vidal, además de sus directores, Ángela Gallardo (Ya no quiero esconderme, Susana y el sexo) y Rafael Muñoz. No han sido los únicos presentes, pues también han contado con la presencia de dos perros en las instalaciones.

De Mercedes Milá a Grande Marlaska

El malagueño, muy implicado en causas animalistas y especialmente en las relacionadas con el cuidado de los perros, mostrará en su faceta más humana y con un espacio didáctico donde, con ayuda de su equipo tratarán de descubrir lo que piensan los perros de sus amos. Lo harán en un plató concebido como “un espacio abierto a la conversación, un lugar para compartir historias y experiencias con los invitados y sus mascotas”.

En el sofá de Rovira se sentarán personalidades muy conocidas, de los ámbitos más diversos, para compartir sus experiencias relacionadas con sus mejores amigos de cuatro patas.

Antes de estrenar No sé de qué me hablas, Mercedes Milá acude al programa con Scott, el perro que ha cambiado su vida y que la ha acompañado en su última etapa en Movistar Plus+. Son inseparables e “imprescindibles”.

Ella explica que ha aprendido mucho observando y así ha podido educar y entenderle. “Entendí que se estaba educando sin que yo hiciera nada, aprendió por el amor”. En este capítulo se pone el foco en la manera correcta de educar a un can.

Los escritores Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes son los dueños de Sam, de nueves años, que no ha podido estar en el plató. Llegó a la familia tras la ruptura de Bárbara con su pareja anterior.

A Juan no le gustaban los perros, pero, por amor, llevó a Sam a casa. “Esto es muy triste, pero era el perro que estaba de oferta, porque tenía una despigmentación”, dice. “Ahora no compraría, ahora adoptaría”. Este programa se centrará en la custodia de los perros cuando las parejas rompen, de las necesidades de los perros adultos y de su educación.

El ministro Fernando Grande-Marlaska llega acompañado de Pepa, Tula y Lucas, tres perros adoptados. Defiende la adopción y especialmente la de perros adultos, esos “que llevan ocho años en las protectoras y nadie se ha fijado en ellos, son invisibles”. Él y su pareja, Gorka, organizan su vida en torno a sus perros, tanto en el día a día como en las vacaciones. “Nunca los dejamos en residencias caninas, o se vienen con nosotros o viene alguien a cuidarlos a casa”.

A lo largo de la conversación hablan del dolor y del duelo cuando los perros fallecen, de la educación en casa, de los paseos y de la etapa de adaptación. También, de las leyes y de la violencia contra los animales, dejando claro que los perros son seres sintientes y visualizando dos temas importantes: el abandono y la adopción.

La actriz Blanca Portillo cuenta que vive sola y “necesitaba compañía”. Así llegó a su vida Eduardo, un australian cobberdog. “Nos hemos hecho muy amigos, es mi compañero de vida, nos cuidamos y nos queremos”.

Blanca emplea mucho tiempo en los paseos, adaptados siempre a las necesidades de Eduardo y éste se ha adaptado muy bien a la vida de su dueña. En este programa se aconseja que se debe pensar en la edad y el tamaño del perro, teniendo en cuenta nuestra forma de vida para poder cubrir todas las necesidades del can.

Antonia San Juan y Alfonso Bassave también son intérpretes. La actriz vive con Fefa y Lala, que no han podido ir al programa porque estaban enfermas. Pero Tico, un carlino de uno de los miembros del equipo, ha ocupado su lugar. Alfonso llega muy bien acompañado por Marley y Billie. En este capítulo se habla de los perros de criadero y de la adopción; de la adaptación del canino al llegar a una casa nueva y cómo corregir los miedos, problemas e inseguridades.

La modelo y empresaria Laura Sánchez y el modisto Juan Duyos protagonizan otro episodio. Laura llega con Juanita y Calcetín, que son madre e hijo. Juan llega con Fefa, una perrita que ha adoptado tras conocer la terrible historia de abandono y maltrato que pasó. Juanita y Calcetín fueron un regalo y en el programa se habla de este tema. ¿Es adecuado regalar perros?

Tanto Laura como Juan llevan a sus mascotas al trabajo siempre que pueden, y en casa les dejan mucha libertad. “Han venido a nuestras vidas a pasarlo bien y a que nosotros también lo pasemos bien”. En este programa se habla de los paseos adecuados para cada perro, de cómo rebajar el estrés antes de salir de casa; de los collares, arneses y correas que necesita cada can; de la comida y de los perros que asaltan el cubo de basura; o de la llegada de un cachorro a una casa en la que ya hay un perro adulto…