Motos descolocó a Juan del Val al destapar su peor crisis: “Te hicieron una oferta de otra cadena y me lo tomé mal”

Este martes, Juan del Val saltó de la silla de colaborador de El Hormiguero a la de invitado para presentar 'Bocabesada', su nuevo libro que saldrá a la venta el 27 de septiembre.

Pablo Motos leyó algunos de los pasajes de la novela - que mantiene muchos nexos con la realidad del escritor- hasta que llegó a uno en el que hablaba de la verdadera amistad. En ese momento, el presentador sacó a la luz una situación que habían vivido ambos pero que no se había hecho pública hasta entonces:

“Tú y yo hemos sido muy amigos pero este año tuvimos una crisis muy gorda porque te hicieron una oferta importante de otra cadena de televisión y me lo tomé horriblemente mal. ¿Cómo fue para ti?” preguntó Motos, ante un del Val desencajado.

El invitado no encontraba las palabras para responder, y entre las risa nerviosa, la reacción del público y el interés de Motos, pidió que le volviera a hacer una pregunta que éste reformuló: “¿Cuándo lo pasaste peor, durante el proceso de la oferta y las dudas y las llamadas que nos hacíamos o cuando decidiste quedarte y nos tomamos la cerveza más falsa que nos hemos tomado en la vida?”.

Del Val cogió aire y reflexionó sobre lo ocurrido en voz alta: “Es verdad que cuando alguien te llama y te dice que te quiere fichar te reconforta. Lo que me pasó contigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo. Eso no podía ser. Habíamos construido una cosa desde hace años que me parece demasiado potente. Ahí quizá prolongué una decisión que probablemente ya tenía tomada, por ese deseo infantil de que me querían, era deseado... pero el miedo real que yo tuve era que dejaras de ser mi amigo. Y no podía consentirlo”, confesó.

Seguidamente, Motos le pidió que le dejara contar cómo lo solucionaron: “Creo que tiene mucho que ver con que hayas hecho terapia. Porque hubo un momento que acabamos el ensayo, subiste a mi camerino y me dices que no lo habíamos arreglado, 'dime lo que piensas de mí de verdad' me pediste. Yo me sentí acorralado y te dije que sentía decepción que me lo podías hacer más veces... y me dijiste que aún pensaba cosas peores de ti, que te las dijera. Pero yo te pedí tiempo”, recordó.

Para acabar, el escritor aseguró que no recordaba ese momento con precisión pero que su conclusión era que habían “salido absolutamente fortalecidos” de tal situación. “Cruzarme contigo ha sido uno de mis mayores golpes de suerte. Está el de conocer a Nuria, estás tú, están mis padres...”, zanjó.