Movistar Plus+ anuncia 'Matar al presidente', docuserie sobre el asesinato de Carrero Blanco 50 años después

Movistar Plus+ ha anunciado su nuevo proyecto documental, de la mano de 100 Balas (The Mediapro Studio). La plataforma estrenará el próximo 5 de diciembre Matar al presidente, una docuserie original sobre el asesinato de Carrero Blanco, del que este 2023 se cumplen 50 años.

Aprovechando la fecha, esta producción disecciona la versión oficial sobre un magnicidio que marcó el devenir inmediato de la historia reciente de España. Será en clave de thriller de espionaje en un total de tres entregas que combinan material de archivo inédito, entrevistas y escenas ficcionadas y que se estrenarán en tres tandas: el 5, el 12 y el 19 de diciembre.

Matar al presidente cuenta con testimonios de testigos cercanos, ex miembros del CESID (antiguo servicio de inteligencia español), periodistas especializados, familiares, técnicos y expertos, además de incluir material de archivo y recreaciones dramatizadas. Todo ello configura un mosaico de hechos y conjeturas dirigidas a que sea la audiencia quien configure su opinión sobre los mismos.

Esta ha sido la primera vez que se ha autorizado el acceso ilimitado al contenido del sumario por el asesinato de Carrero Blanco. Otros accesos al sumario, con motivo de anteriores investigaciones, han sido parciales y sin autorización oficial. Todo ello sin olvidar que, durante muchos años, los tomos estuvieron ilocalizables.

Sobre 'Matar al presidente'

La mañana del 20 de diciembre de 1973, un atentado de la organización terrorista ETA acabó con la vida del Almirante Luis Carrero Blanco, Presidente del Gobierno de España y uno de los colaboradores más cercanos al dictador Francisco Franco. En el mismo, perdieron también la vida el chófer (José Luis Pérez Mogena) y el escolta (Juan Antonio Bueno) de Carrero Blanco.

El magnicidio tuvo consecuencias decisivas en la deriva del régimen y en los hechos inmediatamente posteriores que marcaron el rumbo hacia la Transición democrática. Sin embargo, nunca se dictó una sentencia y el caso ha sido fuente de todo tipo de interpretaciones, generadas por errores inexplicables en la investigación, fallos en los cuerpos de seguridad del Estado, desaparición y manipulación de documentos e incluso dudas sobre la autoría en solitario de ETA.

Complejidades que, durante estas cinco décadas, han dado rienda suelta a todo tipo de teorías sobre el tema, al estilo de las generadas tras el asesinato de John F. Kennedy y que, entre otras interpretaciones sin pruebas, incluyen la posibilidad de la existencia de una conspiración dentro del propio régimen o una sombra de sospecha que apunta a la CIA y a los intereses de Estados Unido respecto al futuro de España.

Matar al presidente indaga en todos estos hechos y sus posibles interpretaciones en tres episodios de 50 minutos de duración que han sido dirigidos por Eulogio Romero, y escritos por él mismo junto a Jesús Mancebón, Juan Manuel Gamazo y Elisa Puerto Aubel. Producen Jorge Ortiz de Landázuri y Marijo Larrañaga (Movistar Plus+); Alejandro Flórez y Marisa Jiménez (100 Balas - The Mediapro Studio).

Entre los testimonios se encuentran Ángel Amigo (ex miembro de ETA), Mikel Lejarza 'El Lobo' (ex espía del CESID), Fernando San Agustín (ex espía del CESID que capta a El Lobo), Jaime Rocha (ex espía del CESID y ex colaborador de la CIA), José María Manrique (coronel de Artillería retirado) y Rodolfo Martín Villa (exministro del Interior), además del nieto José Enrique Carrero-Blanco, entre otros.